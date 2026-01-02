Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Львовянка вышла замуж за родственника-уклониста — что решил суд

Львовянка вышла замуж за родственника-уклониста — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 03:32
Вышла замуж за родственника ради побега — во Львове суд наказал женщину за схему с выездом уклониста
Проверка документов на границе. Иллюстративное фото ГПСУ

Во Львовской области приговор суда получила жительница, которая помогла военнообязанному сбежать из страны. Женщина использовала свой статус лица с инвалидностью и заключила фиктивный брак с собственным родственником.

О деталях дела сообщает в Едином реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Брак по расчету

Следствие выяснило, что женщина имеет инвалидность II группы с детства. В июне 2023 года она расписалась с близким родственником. Этот статус позволял мужчине легально пересечь границу как сопровождающему.

Две попытки выезда

"Молодожены" пересекали границу дважды. Первый раз — 30 июня 2023 года через пеший переход в Шегинях. Тогда женщина вернулась домой уже на следующий день, а ее "муж" приехал обратно только в августе.

Вторая попытка в апреле 2024 года стала билетом в один конец. Пара выехала на автомобиле. Женщина снова вернулась в Украину сама. Мужчина остался за границей и домой до сих пор не приехал.

Приговор суда

В суде женщина полностью признала вину. Она сообщила, что фиктивный брак уже расторгнут.

Судья квалифицировала действия львовянки как незаконную переправку лиц через границу (ч. 1 ст. 332 УКУ). Ей назначили три года лишения свободы, но освободили от тюремного заключения с испытательным сроком на два года.

Напомним, недавно СБУ задержали коллаборациониста РФ, который готовил теракт во Львове.

Ранее сообщалось, что в Одесской области военнослужащего осудили за участие в схеме незаконной переправки мужчины призывного возраста за границу. По версии следствия, он должен был довезти "клиента" до пограничной полосы в обход блокпостов.

граница суд брак Львов уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации