Вышла замуж за родственника ради побега — во Львове суд наказал женщину за схему с выездом уклониста

Во Львовской области приговор суда получила жительница, которая помогла военнообязанному сбежать из страны. Женщина использовала свой статус лица с инвалидностью и заключила фиктивный брак с собственным родственником.

О деталях дела сообщает в Едином реестре судебных решений.

Брак по расчету

Следствие выяснило, что женщина имеет инвалидность II группы с детства. В июне 2023 года она расписалась с близким родственником. Этот статус позволял мужчине легально пересечь границу как сопровождающему.

Две попытки выезда

"Молодожены" пересекали границу дважды. Первый раз — 30 июня 2023 года через пеший переход в Шегинях. Тогда женщина вернулась домой уже на следующий день, а ее "муж" приехал обратно только в августе.

Вторая попытка в апреле 2024 года стала билетом в один конец. Пара выехала на автомобиле. Женщина снова вернулась в Украину сама. Мужчина остался за границей и домой до сих пор не приехал.

Приговор суда

В суде женщина полностью признала вину. Она сообщила, что фиктивный брак уже расторгнут.

Судья квалифицировала действия львовянки как незаконную переправку лиц через границу (ч. 1 ст. 332 УКУ). Ей назначили три года лишения свободы, но освободили от тюремного заключения с испытательным сроком на два года.

в Одесской области военнослужащего осудили за участие в схеме незаконной переправки мужчины призывного возраста за границу. По версии следствия, он должен был довезти "клиента" до пограничной полосы в обход блокпостов.