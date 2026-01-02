Відео
Головна Львів Львів'янка одружилась з родичем-ухилянтом — яке покарання суду

Львів'янка одружилась з родичем-ухилянтом — яке покарання суду

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 03:32
Одружилася з родичем заради втечі — у Львові суд покарав жінку за схему з виїздом ухилянта
Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото ДПСУ

У Львівській області вирок суду отримала жителька, яка допомогла військовозобов'язаному втекти з країни. Жінка використала свій статус особи з інвалідністю та уклала фіктивний шлюб із власним родичем.

Про деталі справи повідомляє у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Шлюб за розрахунком

Слідство з'ясувало, що жінка має інвалідність II групи з дитинства. У червні 2023 року вона розписалася з близьким родичем. Цей статус дозволяв чоловіку легально перетнути кордон як супровіднику.

Дві спроби виїзду

"Молодята" перетинали кордон двічі. Перший раз — 30 червня 2023 року через піший перехід у Шегинях. Тоді жінка повернулася додому вже наступного дня, а її "чоловік" приїхав назад лише у серпні.

Друга спроба у квітні 2024 року стала квитком в один кінець. Пара виїхала автомобілем. Жінка знову повернулася в Україну сама. Чоловік залишився за кордоном і додому досі не приїхав.

Вирок суду

У суді жінка повністю визнала провину. Вона повідомила, що фіктивний шлюб уже розірвано.

Суддя кваліфікувала дії львів'янки як незаконне переправлення осіб через кордон (ч. 1 ст. 332 ККУ). Їй призначили три роки позбавлення волі, але звільнили від тюремного ув'язнення з іспитовим терміном на два роки.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримали колаборанта РФ, який готував теракт у Львові.

Раніше повідомлялось, що на Одещині військовослужбовця засудили за участь у схемі незаконного переправлення чоловіка призовного віку за кордон. За версією слідства, він мав довезти "клієнта" до прикордонної смуги в обхід блокпостів.

кордон суд шлюб Львів ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
