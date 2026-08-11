Львовские хирурги провели уникальную операцию на сердце американского солдата

Американский волонтер вместе с врачами. Фото: Университетская больница ЛНМУ имени Данила Галицкого

Александр Шорохов Редактор

Двадцатитрехлетний доброволец из США, защищающий Украину на передовой, доверил свою жизнь львовским кардиохирургам и успешно перенес чрезвычайно сложную семичасовую операцию на сердце. Несмотря на предложения отправиться на лечение в ведущий медицинский центр Калифорнии, иностранный военнослужащий выбрал украинских врачей. Сразу после завершения реабилитации боец планирует снова взять в руки оружие.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Университетской больницы города Львова.

Доброволец из Филадельфии

Американский доброволец приехал в нашу страну из Филадельфии. На фронте он освоил профессию оператора ударных дронов и получил позывной "Голливуд".

Однако серьезные проблемы с сосудами и легочной артерией начались у него еще во время проживания в Америке. В зоне боевых действий физические нагрузки спровоцировали резкое ухудшение состояния, а тщательное обследование в Киеве выявило редкую патологию, которая грозила пациенту полной инвалидностью или внезапной смертью.

Уникальная операция

Для проведения уникального хирургического вмешательства американца срочно перевели во Львов.

"В Калифорнии есть один из ведущих мировых центров, где проводят такие операции. Но американец ответил, что доверяет украинским врачам и хочет оперироваться именно здесь", — рассказали в Университетской больнице ЛНМУ.

Во время 7-часовой операции специалистам пришлось полностью охладить тело молодого человека и периодически останавливать работу сердца и кровообращение, чтобы извлечь опасные тромбы.

Американский доброволец Эндрю с профессором Любомиром Куликом. Фото: Университетская больница ЛНМУ имени Даниила Галицкого

Пациент продемонстрировал удивительную силу организма и уже на второй день после оперативного вмешательства начал самостоятельно передвигаться по палате. Через несколько месяцев после восстановления он планирует вернуться в ВСУ и продолжать воевать за Украину.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, переселенка во Львове обратилась в полицию с заявлением о том, что во время конфликта в транспорте ей нанесли телесные повреждения. По словам сына потерпевшей, который является военнослужащим, конфликт возник из-за того, что его мать разговаривала на русском языке.

Также мы писали, что во Львове ввели карантинные ограничения из-за выявления бешенства у уличного кота. Ограничения будут действовать в 5-километровой зоне вокруг места, где обнаружили животное — перекрестка ул. В. Великого и ул. Криля (бывшая ул. Троллейбусная).