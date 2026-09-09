Грозы и похолодание до +18 °C: синоптики удивили прогнозом для Львовской области

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львовской области 10 сентября принесет опасные метеорологические явления в виде кратковременных гроз и дождей. Синоптики предупреждают, что погоду на западе страны будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Балтикой. В регионе ожидаются грозы, поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально внимательными на дорогах во время непогоды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Предупреждение о кратковременных дождях

10 сентября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над странами Балтии. Днем область накроет кратковременная непогода, хотя первая половина суток пройдет спокойно и без значительных осадков.

"Ветер северо-западный с переходом на западный, 7–12 м/с", — отметили метеорологи в своем прогнозе.

В самом Львове синоптическая ситуация полностью повторит погоду в области: кратковременный дождь с грозой нагрянет после обеда.

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Жара и пожарная опасность

Ночь в регионе будет прохладной, столбики термометров покажут +12...+17 °C, а непосредственно во Львове ожидается около +13...+15 °C. Днём вернётся тёплая погода, до +21 °C по области и до +22 °C в областном центре.

Предупреждение о пожарной опасности на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Из-за умеренно тёплой погоды риск возгорания лесов в большинстве районов Львовской области будет минимальным, только в городах Рава-Русская, Броды и Мостиска будет фиксироваться чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, на Львовщине пьяный водитель стал виновником ДТП. В результате столкновения телесные повреждения получили водители двух транспортных средств. Также пострадали три пассажирки, жительницы Тернопольской области.

Также мы писали, что во Львове в этом месяце не ожидается очередного повышения основных тарифов. Цены на проезд, газ и электроэнергию останутся без изменений. Для получателей жилищных субсидий размер помощи должны перечислять автоматически.