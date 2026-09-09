Грози та похолодання до +18 °C: синоптики здивували прогнозом на Львівщині

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода на Львівщині 10 вересня принесе небезпечні метеорологічні явища у вигляді короткочасних гроз та дощів. Синоптики попереджають, що погоду на заході країни визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балтикою. В регіоні очікуються грози, тому водіям та пішоходам слід бути максимально уважними на дорогах під час негоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометцентр.

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Попередження про короткочасні дощі

10 вересня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над країнами Балтики. Вдень область накриє короткочасна негода, хоча перша половина доби минеться спокійно та без суттєвих опадів.

"Вітер північно-західний з переходом на західний, 7 – 12 м/с", — зазначили метеорологи у своєму прогнозі.

У самому Львові синоптична ситуація повністю повторить погоду в області, короткочасний дощ з грозою налетить після обіду.

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Спека і пожежна небезпека

Ніч у регіоні буде прохолодною, стовпчики термометрів покажуть +12...+17 °C, а безпосередньо у Львові очікується близько +13...+15 °C. Вдень повернеться тепла погода, до +21 °C по області та до +22 °C в обласному центрі.

Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Через помірну теплу погоду ризик займання лісів у більшості районів Львівщини буде мінімальним, лише у містах Рава-Руська, Броди та Мостиська фіксуватиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, на Львівщині п'яний водій став винуватцем ДТП. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії двох транспортних засобів. Також травмувалися троє пасажирок, мешканки Тернопільської області.

Також ми писали, що у Львові цього місяця не очікується чергового підвищення основних тарифів. Ціни на проїзд, газ та електроенергію залишаться без змін. Для отримувачів житлових субсидій розмір допомоги мають перераховувати автоматично.