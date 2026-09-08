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Головна Львів На Львівщині п’яний водій спричинив ДТП: п’ятеро травмованих

На Львівщині п’яний водій спричинив ДТП: п’ятеро травмованих

Ua ru
8 вересня 2026 12:33
ДТП на Львівщині: п’яний водій спричинив аварію
Місце ДТП. Фото: Нацполіція

У Львівському районі 7 вересня зіткнулися автомобіль SsangYong та мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, внаслідок чого травмувалися обидва водії та троє пасажирок. Правоохоронці встановили, що водій кросовера перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння та затримали його. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Про це пише Головне управління Національної поліції у Львівській області, передає Новини.LIVE.

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На Львівщині водій кросовера скоїв ДТП у стані сп’яніння

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 вересня близько 12:45 на автодорозі "Куровичі–Рогатин" поблизу села Мерещів Львівського району.

Правоохоронці зазначають, що 39-річний житель Львівського району, який керував автомобілем SsangYong, здійснив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito. За кермом мікроавтобуса перебував 36-річний мешканець Тернополя.Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів. Також травмувалися троє пасажирок Mercedes-Benz Vito — мешканки Тернопільської області віком 23, 48 та 53 роки. Усіх п’ятьох постраждалих доставили до медичного закладу.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що водій автомобіля SsangYong керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння.

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Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

На Львівщині п’яний водій спричинив ДТП: п’ятеро травмованих - фото 1
Наслідки ДТП. Фото: Нацполіція
На Львівщині п’яний водій спричинив ДТП: п’ятеро травмованих - фото 2
Місце події. Фото: Нацполіція

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ДТП Львів Львівська область автомобіль Нацполіція
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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