ДТП во Львовской области: пьяный водитель стал виновником аварии

Место ДТП. Фото: Нацполиция

7 сентября во Львовском районе произошло столкновение автомобиля SsangYong и микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, в результате чего пострадали оба водителя и три пассажирки. Правоохранители установили, что водитель кроссовера находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и задержали его. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области, передает Новини.LIVE.

Реклама

Во Львовской области водитель кроссовера совершил ДТП в состоянии опьянения

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 12:45 на автодороге "Куровичи–Рогатин" вблизи села Мерещев Львовского района.

Правоохранители отмечают, что 39-летний житель Львовского района, управлявший автомобилем SsangYong, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. За рулем микроавтобуса находился 36-летний житель Тернополя. В результате столкновения телесные повреждения получили водители обоих транспортных средств. Также травмы получили три пассажирки Mercedes-Benz Vito — жительницы Тернопольской области в возрасте 23, 48 и 53 лет. Все пятеро пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

В ходе проверки правоохранители установили, что водитель автомобиля SsangYong управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи отделения полиции №2 Львовского районного управления полиции №2 возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Читайте также:

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Последствия ДТП. Фото: Нацполиция

Место происшествия. Фото: Нацполиция

Последние новости Львовщины

Новини.LIVE писали, какие именно специальности в университете "Львовская политехника" будут востребованы в 2026 году. Стало известно, что технический профиль остается актуальным, ведь там меняются лишь внутренние требования к разработчикам.

Новини.LIVE сообщали, что во Львове перед судом предстанет хирург одного из территориальных медицинских объединений. Медицинского работника обвиняют в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, ведь за определенную сумму он обещал помочь мужчине призывного возраста получить документы, необходимые для продления срока действия инвалидности.