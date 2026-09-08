ДТП во Львовской области: пьяный водитель стал виновником аварии

На Львовщине пьяный водитель спровоцировал ДТП: пятеро пострадавших
7 сентября во Львовском районе произошло столкновение автомобиля SsangYong и микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, в результате чего пострадали оба водителя и три пассажирки. Правоохранители установили, что водитель кроссовера находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и задержали его. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области, передает Новини.LIVE.
Во Львовской области водитель кроссовера совершил ДТП в состоянии опьянения
Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 12:45 на автодороге "Куровичи–Рогатин" вблизи села Мерещев Львовского района.
Правоохранители отмечают, что 39-летний житель Львовского района, управлявший автомобилем SsangYong, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. За рулем микроавтобуса находился 36-летний житель Тернополя. В результате столкновения телесные повреждения получили водители обоих транспортных средств. Также травмы получили три пассажирки Mercedes-Benz Vito — жительницы Тернопольской области в возрасте 23, 48 и 53 лет. Все пятеро пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.
В ходе проверки правоохранители установили, что водитель автомобиля SsangYong управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи отделения полиции №2 Львовского районного управления полиции №2 возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
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