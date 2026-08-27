Що зміниться у Львові з 1 вересня 2026: тарифи на воду, газ і проїзд

Люди на вулиці Львова. Фото: Getty Images

У Львові з 1 вересня не планують нових змін основних тарифів. Вартість проїзду, газу та електроенергії залишиться на чинному рівні. За воду мешканці й надалі платитимуть за тарифом, який підвищили у серпні, а нових переглядів цін на комунальні послуги поки офіційно не анонсували для населення.

Про те, які тарифи діятимуть у Львові з 1 вересня, розповідають Новини.LIVE.

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Скільки коштуватиме проїзд у Львові з 1 вересня

Нових рішень про зміну вартості проїзду в громадському транспорті з початку осені не повідомляли. Тому у вересні продовжать діяти тарифи, встановлені раніше.

Вартість однієї поїздки становитиме:

11,50 грн — для студентів із ЛеоКарт ;

; 23 грн — при оплаті ЛеоКарт або через застосунок;

26 грн — при оплаті банківською карткою чи смартфоном;

30 грн — при оплаті готівкою у водія.

Місячний студентський абонемент коштує 575 грн, а загальний — 1150 грн. Штраф за безквитковий проїзд також залишиться на рівні 520 грн.

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Яким буде тариф на воду у Львові

У вересні для мешканців міста продовжить діяти тариф на централізоване водопостачання та водовідведення, який набрав чинності 1 серпня.

Загальна вартість послуг "Львівводоканалу" становить 56,38 грн за кубометр. Із цієї суми 36,04 грн припадає на водопостачання, а 20,34 грн — на водовідведення.

Для отримувачів житлових субсидій розмір допомоги мають перераховувати автоматично. Додатково звертатися до Пенсійного фонду через чинний тариф не потрібно.

Чи зміниться ціна на електроенергію

Вартість електроенергії для побутових споживачів з 1 вересня також не переглядатимуть.

Львів'яни й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт·год. Для споживачів із двозонними лічильниками у нічний час із 23:00 до 07:00 діятиме тариф 2,16 грн за 1 кВт·год.

Скільки коштуватиме газ у вересні

Без змін залишиться і ціна на природний газ для більшості побутових споживачів. Клієнти ГК "Нафтогаз України", які користуються річною фіксованою пропозицією, у вересні платитимуть 7,96 грн за кубометр.

Таким чином, з 1 вересня нових тарифних змін для мешканців Львова не очікується. Водночас містяни продовжать сплачувати за воду за підвищеним тарифом, який запровадили місяцем раніше, тоді як ціни на проїзд, газ та електроенергію залишаться без змін.

Як писали Новини.LIVE, у Львові на старому Голосківському кладовищі розпочали пошуково-ексгумаційні роботи. Фахівці шукають останки вояків Війська Польського, які загинули під час боїв у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до 2 жовтня, після чого останки планують перепоховати.

Також у Львові вранці 23 серпня стався вибух і пожежа в аптеці на вулиці Тракт Глинянський. Внаслідок займання загинув працівник закладу 2002 року народження. Попередньо причиною пожежі могла стати несправність електротехнічного обладнання.