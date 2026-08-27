Что изменится во Львове с 1 сентября 2026 года: тарифы на воду, газ и проезд

Люди на улице Львова. Фото: Getty Images

Во Львове с 1 сентября не планируется вводить новые изменения основных тарифов. Стоимость проезда, газа и электроэнергии останется на действующем уровне. За воду жители по-прежнему будут платить по тарифу, повышенному в августе, а новых пересмотров цен на коммунальные услуги пока официально не анонсировали для населения.

О том, какие тарифы будут действовать во Львове с 1 сентября, рассказывают Новини.LIVE.

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Сколько будет стоить проезд во Львове с 1 сентября

О новых решениях об изменении стоимости проезда в общественном транспорте с начала осени не сообщалось. Поэтому в сентябре продолжат действовать тарифы, установленные ранее.

Стоимость одной поездки составит:

11,50 грн — для студентов с ЛеоКартой ;

; 23 грн — при оплате ЛеоКартой или через приложение;

26 грн — при оплате банковской картой или смартфоном;

30 грн — при оплате наличными у водителя.

Месячный студенческий абонемент стоит 575 грн, а общий — 1150 грн. Штраф за проезд без билета также останется на уровне 520 грн.

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Каким будет тариф на воду во Львове

В сентябре для жителей города продолжит действовать тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение, вступивший в силу 1 августа.

Общая стоимость услуг "Львовводоканала" составляет 56,38 грн за кубометр. Из этой суммы 36,04 грн приходится на водоснабжение, а 20,34 грн — на водоотведение.

Для получателей жилищных субсидий размер помощи должен перечисляться автоматически. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд по поводу действующего тарифа не нужно.

Изменится ли цена на электроэнергию

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей с 1 сентября также не будет пересматриваться.

Львовяне и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за 1 кВт·ч. Для потребителей с двухзонными счетчиками в ночное время с 23:00 до 07:00 будет действовать тариф 2,16 грн за 1 кВт·ч.

Сколько будет стоить газ в сентябре

Без изменений останется и цена на природный газ для большинства бытовых потребителей. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины", которые пользуются годовым фиксированным предложением, в сентябре будут платить 7,96 грн за кубометр.

Таким образом, с 1 сентября новых тарифных изменений для жителей Львова не ожидается. В то же время горожане продолжат платить за воду по повышенному тарифу, введенному месяцем ранее, тогда как цены на проезд, газ и электроэнергию останутся без изменений.

Как писали Новини.LIVE, во Львове на старом Голосковском кладбище начались поисково-эксгумационные работы. Специалисты ищут останки солдат Польской армии, погибших во время боев в сентябре 1939 года. Работы продлятся до 2 октября, после чего останки планируется перезахоронить.

Также во Львове утром 23 августа произошел взрыв и пожар в аптеке на улице Тракт Глинянский. В результате возгорания погиб сотрудник заведения 2002 года рождения. Предварительно причиной пожара могла стать неисправность электротехнического оборудования.