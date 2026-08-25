Эксгумация во Львове: ищут останки солдат Польской армии

Во Львове начали эксгумацию останков военнослужащих Войска Польского
На старом Голосковском кладбище во Львове начались поисково-эксгумационные работы. Специалисты исследуют места возможных захоронений солдат Польской армии, погибших в сентябре 1939 года. Работы продлятся до 2 октября и должны завершиться эксгумацией и последующим перезахоронением останков.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Украинского института национальной памяти во вторник, 25 августа.
Во Львове проводятся эксгумационные работы
Поисковые и эксгумационные исследования на старом Голосковском кладбище продлятся с 25 августа по 2 октября 2026 года. Их цель — найти, исследовать, эксгумировать и впоследствии перезахоронить останки солдат Войска Польского, погибших во время боев в сентябре 1939 года.
Работы проводит ООО "Украинская память" при участии польских специалистов — сотрудников Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета.
Эксгумационные исследования проводятся в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках работы Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти. В частности, 4 июня 2026 года Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий предоставила ООО "Украинская память" разрешение на проведение соответствующих исследований.
Для контроля за поисковыми работами Украинский институт национальной памяти привлекает и финансирует специалистов коммунального предприятия Львовского областного совета "Доля". Поисковики и антрополог будут обеспечивать профессиональный надзор и консультационную поддержку в ходе проведения исследований.
Что известно о захоронениях
Поиски останков солдат Польской армии на территории старого Голосковского кладбища проводились еще в 2019 году. Тогда исследования проводились на территории бывшего села Голоско Великое, где искали места захоронений военнослужащих, погибших в сентябре 1939 года.
По результатам тех работ были обнаружены признаки мест захоронений. Нынешние исследования проводятся для дальнейшей работы с этими захоронениями.
История захоронения воинов
В сентябре 1939 года в пригородах Львова происходили бои между подразделениями Вермахта и Войска Польского. Одним из мест боевых действий была территория села Голоско Великое, расположенного недалеко от Львова.
Погибших в боях солдат Войска Польского похоронили в братской могиле на территории сельского кладбища.
В 1958 году село Голоско Великое вошло в состав Львова.
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