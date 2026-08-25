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Главная Львов Во Львове начали эксгумацию останков военнослужащих Войска Польского

Во Львове начали эксгумацию останков военнослужащих Войска Польского

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 18:22
Эксгумация во Львове: ищут останки солдат Польской армии
Голосковское кладбище во Львове. Фото: Украинский институт национальной памяти

На старом Голосковском кладбище во Львове начались поисково-эксгумационные работы. Специалисты исследуют места возможных захоронений солдат Польской армии, погибших в сентябре 1939 года. Работы продлятся до 2 октября и должны завершиться эксгумацией и последующим перезахоронением останков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Украинского института национальной памяти во вторник, 25 августа.

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Во Львове проводятся эксгумационные работы

Поисковые и эксгумационные исследования на старом Голосковском кладбище продлятся с 25 августа по 2 октября 2026 года. Их цель — найти, исследовать, эксгумировать и впоследствии перезахоронить останки солдат Войска Польского, погибших во время боев в сентябре 1939 года.

Работы проводит ООО "Украинская память" при участии польских специалистов — сотрудников Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета.

Эксгумационные исследования проводятся в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках работы Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти. В частности, 4 июня 2026 года Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий предоставила ООО "Украинская память" разрешение на проведение соответствующих исследований.

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Для контроля за поисковыми работами Украинский институт национальной памяти привлекает и финансирует специалистов коммунального предприятия Львовского областного совета "Доля". Поисковики и антрополог будут обеспечивать профессиональный надзор и консультационную поддержку в ходе проведения исследований.

Что известно о захоронениях

Поиски останков солдат Польской армии на территории старого Голосковского кладбища проводились еще в 2019 году. Тогда исследования проводились на территории бывшего села Голоско Великое, где искали места захоронений военнослужащих, погибших в сентябре 1939 года.

По результатам тех работ были обнаружены признаки мест захоронений. Нынешние исследования проводятся для дальнейшей работы с этими захоронениями.

История захоронения воинов

В сентябре 1939 года в пригородах Львова происходили бои между подразделениями Вермахта и Войска Польского. Одним из мест боевых действий была территория села Голоско Великое, расположенного недалеко от Львова.

Погибших в боях солдат Войска Польского похоронили в братской могиле на территории сельского кладбища.

В 1958 году село Голоско Великое вошло в состав Львова.

Новини.LIVE сообщали, что во Львове утром 23 августа произошел пожар со взрывом в помещении аптеки на улице Тракт Глинянский. В результате инцидента погиб сотрудник аптеки 2002 года рождения. Спасатели ликвидировали возгорание, причину которого предварительно связывают с неисправностью электротехнического оборудования.

Новини.LIVE также сообщали, что во Львове 22 августа произошел пожар на складе с аэрозольными баллончиками на территории завода "Искра". Спасатели локализовали возгорание и обнаружили тела троих погибших.

Польша Львов история эксгумация Волынская трагедия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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