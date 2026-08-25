Ексгумація у Львові: шукають останки вояків Війська Польського

Голосківський цвинтар у Львові. Фото: Український інститут національної пам'яті

На старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали пошуково-ексгумаційні роботи. Фахівці досліджують місця можливих поховань вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до 2 жовтня та мають завершитися ексгумацією і подальшим перепохованням останків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Українського інституту національної пам'яті у вівторок, 25 серпня.

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У Львові проводять ексгумаційні роботи

Пошукові та ексгумаційні дослідження на старому Голосківському кладовищі триватимуть із 25 серпня до 2 жовтня 2026 року. Їхня мета — знайти, дослідити, ексгумувати та надалі перепоховати останки вояків Війська Польського, які загинули під час боїв у вересні 1939 року.

Роботи проводить ТОВ "Українська пам’ять" за участі польських фахівців — співробітників Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.

Ексгумаційні дослідження проводять відповідно до домовленостей, досягнутих у межах роботи Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті. Зокрема, 4 червня 2026 року Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій надала ТОВ "Українська пам’ять" дозвіл на проведення відповідних досліджень.

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Для контролю за пошуковими роботами Український інститут національної пам’яті залучає та фінансує фахівців комунального підприємства Львівської обласної ради "Доля". Пошуковці та антрополог забезпечуватимуть фаховий нагляд і консультаційну підтримку під час проведення досліджень.

Що відомо про поховання

Пошуки останків вояків Війська Польського на території старого Голосківського кладовища проводилися ще у 2019 році. Тоді дослідження здійснювали на території колишнього села Голоско Велике, де шукали місця поховань військовослужбовців, які загинули у вересні 1939 року.

За результатами тих робіт були виявлені ознаки місць поховань. Нинішні дослідження проводять для подальшої роботи з цими похованнями.

Історія поховання вояків

У вересні 1939 року в передмістях Львова відбувалися бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Одним із місць бойових дій була територія села Голоско Велике, розташованого поблизу Львова.

Загиблих під час боїв вояків Війська Польського поховали у братській могилі на території сільського кладовища.

У 1958 році село Голоско Велике увійшло до складу Львова.

Новини.LIVE інформували, що у Львові вранці 23 серпня сталася пожежа з вибухом у приміщенні аптеки на вулиці Тракт Глинянський. Внаслідок інциденту загинув працівник аптеки 2002 року народження. Рятувальники ліквідували займання, причину якого попередньо пов’язують із несправністю електротехнічного обладнання.

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