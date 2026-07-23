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Главная Львов Львовскую область накроют шквалы и грозы: прогноз на 24 июля

Львовскую область накроют шквалы и грозы: прогноз на 24 июля

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 14:13
Прогноз погоды на Львовщине на 24 июля: ожидаются шквалы и грозы
Девушка под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львовской области 24 июля принесет опасные метеорологические явления в виде кратковременных гроз, ливней, шквального ветра и града. Синоптики прогнозируют утром слабый туман, однако позже ситуация изменится. В регионе ожидаются грозы, поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально внимательными на дорогах во время непогоды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Предупреждение о сильных порывах ветра

24 июля погоду будет определять влияние высотной впадины. Днем область накроет кратковременная непогода, хотя первая половина суток пройдет спокойно и без значительных осадков.

«Ветер западный, 5–10 м/с, днем местами шквалы 15–20 м/с, ливни, местами град», — отметили метеорологи в своем прогнозе.

Львовскую область накроют шквалы и грозы: прогноз на 24 июля - фото 1
Предупреждение об опасных погодных явлениях. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

В самом Львове синоптическая ситуация полностью повторит погоду в области: кратковременный дождь с грозой и шквальным ветром до 20 метров нагрянет после обеда, а ночью и утром город окутает слабый туман.

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Жара и пожарная опасность

Ночь в регионе будет необычно прохладной для лета, столбики термометров покажут +7...+12 °C, а непосредственно во Львове ожидается около +9...+11 °C. Днём вернётся тёплая погода, до +21 °C по области и до +19 °C в областном центре.

Львовскую область накроют шквалы и грозы: прогноз на 24 июля - фото 2
Предупреждение о пожарной опасности на Львовщине. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Из-за умеренно теплой погоды риск возгорания лесов в большинстве районов Львовской области будет минимальным, только в Раве-Русской будет фиксироваться чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, на Львовщине 24-летний водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП. Ужасная авария унесла жизни трех несовершеннолетних девушек. Еще двое подростков попали в больницу.

Также мы писали, что ко второй годовщине убийства лингвистки Ирины Фарион во Львове открыли мемориальное пространство в ее память. Стелу установили на том месте, где 19 июля 2024 года Ирина Фарион получила смертельное ранение.

Львов Погода во Львове дожди с грозами
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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