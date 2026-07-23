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Львівщину накриють шквали та грози: прогноз на 24 липня

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 14:13
Прогноз погоди на Львівщині 24 липня: очікуються шквали та грози
Дівчина під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода на Львівщині 24 липня принесе небезпечні метеорологічні явища у вигляді короткочасних гроз, злив, шквального вітру та граду. Синоптики прогнозують вранці слабкий туман, проте пізніше ситуація зміниться. В регіоні очікуються грози, тому водіям та пішоходам слід бути максимально уважними на дорогах під час негоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометцентр.

Попередження про сильні пориви вітру

24 липня погоду визначатиме вплив висотної улоговини. Вдень область накриє короткочасна негода, хоча перша половина доби минеться спокійно та без суттєвих опадів

"Вітер західний, 5 – 10 м/с, вдень місцями шквали 15 – 20 м/с, зливи, подекуди град", — зазначили метеорологи у своєму прогнозі. 

Львівщину накриють шквали та грози: прогноз на 24 липня - фото 1
Попередження про небезпечні погодні явища. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

У самому Львові синоптична ситуація повністю повторить погоду в області, короткочасний дощ з грозою та шквальним вітром до 20 метрів налетить після обіду, а вночі та вранці місто оповиє слабкий туман.

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Спека і пожежна небезпека

Ніч у регіоні буде не по літньому прохолодною, стовпчики термометрів покажуть +7...+12 °C, а безпосередньо у Львові очікується близько +9...+11 °C. Вдень повернеться тепла погода,  до +21 °C по області та до +19 °C в обласному центрі.

Львівщину накриють шквали та грози: прогноз на 24 липня - фото 2
Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Через помірну теплу погоду ризик займання лісів у більшості районів Львівщини буде мінімальним, лише у Раві-Руській фіксуватиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.  

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, на Львівщині 24-річний водій Mercedes в стані алкогольного сп'яніння став винуватцем смертельної ДТП. Жахлива аварія забрала життя трьох неповнолітніх дівчат. ще двоє підлітків потрапили до лікарні.

Також ми писали, що до других роковин вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Львові відкрили меморіальний простір її пам'яті. Стелу встановили на тому місці, де 19 липня 2024 року Ірина Фаріон отримала смертельне поранення.

Львів Погода у Львові дощі із грозами
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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