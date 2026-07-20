ДТП у Бродах: на Львівщині затримали п'яного водія Mercedes після загибелі трьох підлітків

Троє неповнолітніх загинули в аварії на Львівщині: водія легковика затримали
На Львівщині 20 липня правоохоронці затримали 24-річного водія Mercedes, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Аварія забрала життя трьох неповнолітніх дівчат.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.
Деталі аварії на Львівщині
У Бродах 24-річний водій автомобіля Mercedes рухався вулицею Івана Богуна, однак на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на узбіччя, врізався у дерево та бетонну опору лінії електропередач, після чого перекинувся.
У салоні перебували шестеро людей — водій та п'ятеро неповнолітніх пасажирів. Внаслідок аварії на місці загинули троє дівчат — серед них дві 16-річні та одна 15-річна. Ще одну 16-річну пасажирку у важкому стані доставили до реанімації. Також травми отримав 17-річний хлопець, який після ДТП самостійно звернувся до медиків. За попередньою інформацією, компанія поверталася зі святкування днів народження двох пасажирів.
Після ДТП водій залишив місце події, однак правоохоронці швидко встановили його місцеперебування та затримали. За результатами медичного огляду встановлено, що вміст алкоголю в організмі чоловіка майже удвічі перевищував допустиму норму.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб.
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