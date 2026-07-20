ДТП у Бродах: на Львівщині затримали п'яного водія Mercedes після загибелі трьох підлітків

Рятувальники на місці аварії. Фото: Офіс генпрокурора

На Львівщині 20 липня правоохоронці затримали 24-річного водія Mercedes, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Аварія забрала життя трьох неповнолітніх дівчат.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Деталі аварії на Львівщині

У Бродах 24-річний водій автомобіля Mercedes рухався вулицею Івана Богуна, однак на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на узбіччя, врізався у дерево та бетонну опору лінії електропередач, після чого перекинувся.

Пошкоджена автівка. Фото: офіс Генпрокурора

У салоні перебували шестеро людей — водій та п'ятеро неповнолітніх пасажирів. Внаслідок аварії на місці загинули троє дівчат — серед них дві 16-річні та одна 15-річна. Ще одну 16-річну пасажирку у важкому стані доставили до реанімації. Також травми отримав 17-річний хлопець, який після ДТП самостійно звернувся до медиків. За попередньою інформацією, компанія поверталася зі святкування днів народження двох пасажирів.

Загиблі на місці ДТП. Фото: Офіс генпрокурора

Після ДТП водій залишив місце події, однак правоохоронці швидко встановили його місцеперебування та затримали. За результатами медичного огляду встановлено, що вміст алкоголю в організмі чоловіка майже удвічі перевищував допустиму норму.

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