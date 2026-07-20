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Главная Львов Трое несовершеннолетних погибли в ДТП во Львовской области: водитель легковушки задержан

Трое несовершеннолетних погибли в ДТП во Львовской области: водитель легковушки задержан

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 13:23
ДТП в Бродах: во Львовской области задержали пьяного водителя Mercedes после гибели трех подростков
Спасатели на месте аварии. Фото: Офис генпрокурора

Во Львовской области 20 июля правоохранители задержали 24-летнего водителя Mercedes, которого подозревают в совершении ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Авария унесла жизни трех несовершеннолетних девушек.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Подробности аварии во Львовской области

В Бродах 24-летний водитель автомобиля Mercedes двигался по улице Ивана Богуна, однако на закругленном участке дороги не справился с управлением. Автомобиль выехал на обочину, врезался в дерево и бетонную опору линии электропередач, после чего перевернулся.

Трое несовершеннолетних погибли в ДТП во Львовской области: водитель легковушки задержан - фото 1
Поврежденный автомобиль. Фото: офис Генпрокурора

В салоне находились шесть человек — водитель и пять несовершеннолетних пассажиров. В результате аварии на месте погибли три девушки — среди них две 16-летние и одна 15-летняя. Еще одну 16-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Также травмы получил 17-летний юноша, который после ДТП самостоятельно обратился к медикам. По предварительной информации, компания возвращалась с празднования дней рождения двух пассажиров.

Трое несовершеннолетних погибли в ДТП во Львовской области: водитель легковушки задержан - фото 2
Погибшие на месте ДТП. Фото: Офис генпрокурора

После ДТП водитель покинул место происшествия, однако правоохранители быстро установили его местонахождение и задержали. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что содержание алкоголя в организме мужчины почти вдвое превышало допустимую норму.

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Как сообщали Новини.LIVE, 24 июня в Пустомитах Львовского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным следствия, в результате аварии погибла мать водителя, а впоследствии правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении ДТП со смертельным исходом.

ДТП авария Львовская область
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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