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Головна Львів У Львові відкрили пам'ятну стелу до других роковин вбивства Ірини Фаріон

У Львові відкрили пам'ятну стелу до других роковин вбивства Ірини Фаріон

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Дата публікації: 19 липня 2026 21:23
У Львові відкрили стелу в пам'ять Ірини Фаріон — який вигляд має і де розташована
Стела в пам'ять Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

У Львові до другої річниці вбивства мовознавиці, докторки філологічних наук, громадської та політичної діячки Ірини Фаріон відкрили меморіальний простір її пам’яті. Меморіальну стелу встановили на вулиці Томаша Масарика — саме на місці, де 19 липня 2024 року Ірина Фаріон отримала смертельне поранення.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака, раніше відкриття пам'ятного знаку анонсувала на своїй сторінці у Facebook донька мовознавиці Софія Особа.

Меморіальна стела в пам'ять Ірини Фаріон у Львові на вулиці Томаша Масарика 19 липня 2026 року
Меморіальна стела Ірині Фаріон. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Пам'ятна стела Ірині Фаріон

Автором меморіального простору стала команда Guess Line Architects, до складу якої увійшли, зокрема, колишні студенти Ірини Фаріон. За задумом авторів, це не традиційний пам’ятник, а простір для взаємодії, осмислення та пізнання її постаті.

Основою композиції стала мідна стела, на чотирьох гранях якої вирізали слова "мова", "воля", "нація" та "сила" — поняття, що найбільше асоціювалися з діяльністю Ірини Фаріон. Усередині конструкції розмістили камінь із двадцятьма висловами мовознавиці, які відібрали спільно з її родиною.

Цитати Ірини Фаріон всередина пам'ятної стели у Львові
Напис "Працюю лише на благо своєї святої землі та високої ідеї Нації" всередині стели. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Архітектори зазначили, що прагнули створити не звичайний монумент, а місце, яке спонукатиме людей повертатися сюди, читати, роздумувати та відкривати для себе спадщину Ірини Фаріон.

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"Сьогодні ми відкриваємо на другій річниці вбивства мами пам'ятну стелу. Стелу, яка буде жити і говорити словами, цитатами Ірини Фаріон. Я хочу подякувати Андрію Лисюку і його команді. Це — мамині студенти, яких вчила у Львівській політехніці, які показали всю душу Ірини Фаріон. І хто буде підходити до цієї стели, буде розуміти, що ідеї Ірини Фаріона вічні. І кожен цитату Ірини Фаріон буде відкривати для себе", — заявила Особа в коментарі Новини.LIVE.

Жінка наголосила, що "найгіршим, що може зараз бути, це те, що ми досі не посадили Зінченка за грати".

Люди під час відкриття меморіальної стели до другої річниці вбивства Ірини Фаріон
Люди на місці відкриття стели. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Вшанування пам’яті Ірини Фаріон

Донька Ірини Фаріон Софія Особа в одному зі своїх відео до других роковин смерті Ірини Фаріон, поділилася своїм досвідом переживання втрати. Вона наголосила на тому, що навіть через 2 роки із моменту смерті матері біль від втрати не став меншим. 

Донька Ірини Фаріон Софія Особа на могилі матері в другі роковини вбивства мовознавиці 19 липня 2026 року
Софія Особа на могилі Ірини Фаріон. Фото: Софія Особа / Facebook

Софія Особа також згадала про одну зворушливу сімейну традицію: на кожен день народження Ірина Фаріон писала їй листівки, які донька зберігає й досі. 

Також у відео вона подякувала всім, хто підтримував родину протягом останніх двох років та долучався до вшанування пам’яті її матері.

Окремо Софія наголосила, що боротьба за справедливе покарання винних у вбивстві Ірини Фаріон триває.

"Боротьба за справедливість довга і важка. Але правда і національна ідея, за яку ти боролася, мамо, вічна", — зазначила донька мовознавиці.

Вбивство Ірини Фаріон та судова справа

Стелу встановили на вулиці Масарика, де 19 липня 2024 року на Ірину Фаріон було скоєно збройний напад. Унаслідок пострілу в голову з вогнепальної зброї вона померла в одній із львівських лікарень. Її смерть стала шоком для українського суспільства. Через кілька днів правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві — 19-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка.

У Львові суд досі розглядає справу про вбивство Ірини Фаріон. Наступне судове засідання призначене на 7 серпня.

Обвинувальний акт передали до суду наприкінці 2024 року. В'ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості та незаконне поводження зі зброєю. Якщо його визнають винним, йому загрожує довічне позбавлення волі.

У співавторстві з Єлизаветою Риндою

Львів Ірина Фаріон пам'ять
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
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