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Главная Львов Во Львове открыли памятную стелу в связи со второй годовщиной убийства Ирины Фарион

Во Львове открыли памятную стелу в связи со второй годовщиной убийства Ирины Фарион

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Дата публикации 19 июля 2026 21:23
Во Львове открыли стелу в память об Ирине Фарион — как она выглядит и где находится
Стела в память об Ирине Фарион. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Во Львове ко второй годовщине убийства лингвистки, доктора филологических наук, общественной и политической деятельницы Ирины Фарион открыли мемориальный комплекс в ее память. Мемориальную стелу установили на улице Томаша Масарика — именно на том месте, где 19 июля 2024 года Ирина Фарион получила смертельное ранение.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака; ранее об открытии памятного знака сообщила на своей странице в Facebook дочь лингвистки София Особа.

Меморіальна стела в пам'ять Ірини Фаріон у Львові на вулиці Томаша Масарика 19 липня 2026 року
Мемориальная стела Ирине Фарион. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Мемориальная стела Ирине Фарион

Автором мемориального пространства стала команда Guess Line Architects, в состав которой вошли, в частности, бывшие студенты Ирины Фарион. По замыслу авторов, это не традиционный памятник, а пространство для взаимодействия, осмысления и познания ее личности.

Основой композиции стала медная стела, на четырёх гранях которой вырезаны слова «язык», «воля», «нация» и «сила» — понятия, которые больше всего ассоциировались с деятельностью Ирины Фарион. Внутри конструкции разместили камень с двадцатью высказываниями языковеда, отобранными совместно с её семьёй.

Цитати Ірини Фаріон всередина пам'ятної стели у Львові
Надпись «Работаю только на благо своей святой земли и высокой идеи Нации» внутри стелы. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Архитекторы отметили, что стремились создать не обычный монумент, а место, которое будет побуждать людей возвращаться сюда, читать, размышлять и открывать для себя наследие Ирины Фарион.

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«Сегодня, в вторую годовщину убийства мамы, мы открываем памятную стелу. Стелу, которая будет жить и говорить словами, цитатами Ирины Фарион. Я хочу поблагодарить Андрея Лысюка и его команду. Это — мамины студенты, которых она учила во Львовской политехнике, которые показали всю душу Ирины Фарион. И каждый, кто подойдет к этой стеле, поймет, что идеи Ирины Фарион вечны. И каждый будет открывать для себя цитаты Ирины Фарион», — заявила Особа в комментарии для «Новости.LIVE».

Женщина подчеркнула, что «худшее, что может сейчас случиться, — это то, что мы до сих пор не посадили Зинченко за решетку».

Люди під час відкриття меморіальної стели до другої річниці вбивства Ірини Фаріон
Люди на месте открытия стелы. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Почтение памяти Ирины Фарион

Дочь Ирины Фарион София Особа в одном из своих видео к второй годовщине смерти Ирины Фарион поделилась своим опытом переживания утраты. Она подчеркнула, что даже спустя 2 года с момента смерти матери боль от потери не стала меньше.

Донька Ірини Фаріон Софія Особа на могилі матері в другі роковини вбивства мовознавиці 19 липня 2026 року
София Особа у могилы Ирины Фарион. Фото: София Особа / Facebook

София Особа также вспомнила об одной трогательной семейной традиции: на каждый день рождения Ирина Фарион писала ей открытки, которые дочь хранит до сих пор.

Кроме того, в видео она поблагодарила всех, кто поддерживал семью на протяжении последних двух лет и присоединялся к чествованию памяти её матери.

Отдельно София подчеркнула, что борьба за справедливое наказание виновных в убийстве Ирины Фарион продолжается.

«Борьба за справедливость долгая и тяжелая. Но правда и национальная идея, за которую ты боролась, мама, вечны», — отметила дочь лингвистки.

Убийство Ирины Фарион и судебное дело

Стелу установили на улице Масарика, где 19 июля 2024 года на Ирину Фарион было совершено вооруженное нападение. В результате выстрела в голову из огнестрельного оружия она скончалась в одной из львовских больниц. Ее смерть стала шоком для украинского общества. Через несколько дней правоохранители задержали подозреваемого в убийстве — 19-летнего жителя Днепра Вячеслава Зинченко.

Во Львове суд до сих пор рассматривает дело об убийстве Ирины Фарион. Следующее судебное заседание назначено на 7 августа.

Обвинительный акт был передан в суд в конце 2024 года. Вячеславу Зинченко инкриминируют умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости и незаконное обращение с оружием. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В соавторстве с Елизаветой Риндой

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Львов Ирина Фарион память
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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