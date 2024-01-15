Жителя Львовщины осудили за домашнее насилие над бывшей женой и тещей

Мужчина два года проведет в тюрьме. Фото: Freepik

Суд приговорил к двум годам тюрьмы жителя Стрыйского района за домашнее насилие над бывшей женой и тещей. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.



Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Домашнее насилие над женщинами во Львовской области

Установлено, что 40-летний обвиняемый проживал вместе со своей бывшей женой и матерью. Безработный мужчина, будучи уже ранее судимым за домашнее насилие, часто злоупотреблял алкоголем и продолжал конфликтовать, оскорблял и унижал потерпевших, запугивал и угрожал физической расправой.



Суд выдал ограничительное предписание сроком на шесть месяцев. Мужчине временно запретили общаться, приближаться и находиться по месту жительства бывшей тещи.

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Несмотря на это, он продолжал приезжать в дом женщины, оскорблял, унижал и запугивал ее. Впоследствии снова стал проживать в доме пострадавшей.

Суд признал мужчину виновным в домашнем насилии и умышленном невыполнении ограничительного предписания и приговорил к двум годам лишения свободы.

Куда обращаться в случае домашнего насилия

102 ― Национальная полиция Украины,

15 47 ― правительственная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия,

сайт государственной горячей линии 15-47,

116 123 или 0 800 500 335 ― "Ла Страда",

772 или 0 800 500 225 ― Национальная детская горячая линия;

мобильные бригады Министерства социальной политики в регионах,

дневные центры UNFPA,

@police_helpbot ― чат-бот МВД в Telegram.



Напомним, в Харькове мужчина совершал домашнее насилие над своей 67-летней матерью. Злоумышленнику сообщили о подозрении.



По состоянию на ноябрь прошлого года полиция получила около 244 тысяч заявлений и сообщений о домашнем насилии. 76,5% обращений правоохранители получили от женщин, 20% — от мужчин, а еще более 3% — от детей.