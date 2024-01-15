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Жителя Львовщины осудили за домашнее насилие над бывшей женой и тещей

15 января 2024 14:05
- Елена Максимова
Жителя Львовщины осудили за домашнее насилие над бывшей женой и тещей
Мужчина два года проведет в тюрьме. Фото: Freepik
- Елена Максимова

Суд приговорил к двум годам тюрьмы жителя Стрыйского района за домашнее насилие над бывшей женой и тещей. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Домашнее насилие над женщинами во Львовской области

Установлено, что 40-летний обвиняемый проживал вместе со своей бывшей женой и матерью. Безработный мужчина, будучи уже ранее судимым за домашнее насилие, часто злоупотреблял алкоголем и продолжал конфликтовать, оскорблял и унижал потерпевших, запугивал и угрожал физической расправой.

Суд выдал ограничительное предписание сроком на шесть месяцев. Мужчине временно запретили общаться, приближаться и находиться по месту жительства бывшей тещи.

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Несмотря на это, он продолжал приезжать в дом женщины, оскорблял, унижал и запугивал ее. Впоследствии снова стал проживать в доме пострадавшей.

Суд признал мужчину виновным в домашнем насилии и умышленном невыполнении ограничительного предписания и приговорил к двум годам лишения свободы.

Куда обращаться в случае домашнего насилия

  • 102 ― Национальная полиция Украины,
  • 15 47 ― правительственная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия,
  • сайт государственной горячей линии 15-47,
  • 116 123 или 0 800 500 335 ― "Ла Страда",
  • 772 или 0 800 500 225 ― Национальная детская горячая линия;
  • мобильные бригады Министерства социальной политики в регионах,
  • дневные центры UNFPA,
  • @police_helpbot ― чат-бот МВД в Telegram.


Напомним, в Харькове мужчина совершал домашнее насилие над своей 67-летней матерью. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

По состоянию на ноябрь прошлого года полиция получила около 244 тысяч заявлений и сообщений о домашнем насилии. 76,5% обращений правоохранители получили от женщин, 20% — от мужчин, а еще более 3% — от детей.

суд
тюрьма
Львовская область
домашнее насилие

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