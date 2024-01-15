Жителя Львовщины осудили за домашнее насилие над бывшей женой и тещей
Суд приговорил к двум годам тюрьмы жителя Стрыйского района за домашнее насилие над бывшей женой и тещей. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.
Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.
Домашнее насилие над женщинами во Львовской области
Установлено, что 40-летний обвиняемый проживал вместе со своей бывшей женой и матерью. Безработный мужчина, будучи уже ранее судимым за домашнее насилие, часто злоупотреблял алкоголем и продолжал конфликтовать, оскорблял и унижал потерпевших, запугивал и угрожал физической расправой.
Суд выдал ограничительное предписание сроком на шесть месяцев. Мужчине временно запретили общаться, приближаться и находиться по месту жительства бывшей тещи.
Несмотря на это, он продолжал приезжать в дом женщины, оскорблял, унижал и запугивал ее. Впоследствии снова стал проживать в доме пострадавшей.
Суд признал мужчину виновным в домашнем насилии и умышленном невыполнении ограничительного предписания и приговорил к двум годам лишения свободы.
Куда обращаться в случае домашнего насилия
- 102 ― Национальная полиция Украины,
- 15 47 ― правительственная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия,
- сайт государственной горячей линии 15-47,
- 116 123 или 0 800 500 335 ― "Ла Страда",
- 772 или 0 800 500 225 ― Национальная детская горячая линия;
- мобильные бригады Министерства социальной политики в регионах,
- дневные центры UNFPA,
- @police_helpbot ― чат-бот МВД в Telegram.
Напомним, в Харькове мужчина совершал домашнее насилие над своей 67-летней матерью. Злоумышленнику сообщили о подозрении.
По состоянию на ноябрь прошлого года полиция получила около 244 тысяч заявлений и сообщений о домашнем насилии. 76,5% обращений правоохранители получили от женщин, 20% — от мужчин, а еще более 3% — от детей.
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