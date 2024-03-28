Дети на самокате попали под авто

Карета скорой помощи. Фото: informator.ua

В городе Старый Самбор Львовской области иномарка сбила двух девочек, которые ехали на самокате. С многочисленными травмами детей забрала "скорая". Одна из девочек скончалась в реанимации.

Жуткое ДТП произошло сегодня, 28 марта, сообщает издание "Львовская мануфактура новостей ".

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В пресс-службе Нацполиции Львовщины подтвердили информацию об аварии и уточнили: девочки были сверстниками, обе — 2013 года рождения. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства аварии. Известно, что столкновение произошло на участке трассы Львов-Самбор-Ужгород, проходящей через Старый Самбор. В сети уже появилось видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как водитель мчится по городской дороге на бешеной скорости.

Выжившая девочка сейчас на лечении во львовском "Охматдете". У нее закрытый перелом правой руки.

Напомним, 18 марта в Киеве пьяный водитель совершил тройное ДТП — в результате аварии пострадали два человека.

Еще раньше в столице Украины трамвай столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что кабина трамвая превратилась в груду металла.