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На Львівщині авто збило двох 10-річних дівчат на самокаті, одна з них загинула

28 березня 2024 20:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Діти на самокаті потрапили під авто
Карета швидкої допомоги. Фото: informator.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У місті Старий Самбір Львівської області іномарка збила двох дівчат, які їхали на самокаті. З численними травмами дітей забрала "швидка". Одна з дівчат померла в реанімації. 

Моторошна ДТП сталася сьогодні, 28 березня, повідомляє видання "Львівська мануфактура новин".

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У пресслужбі Нацполіції Львівщини підтвердили інформацію про аварію і уточнили: дівчата були однолітками, обидві — 2013 року народження. Зараз слідчі встановлюють обставини аварії. Відомо, що зіткнення сталося на ділянці траси Львів-Самбір-Ужгород, що проходить через Старий Самбір. У мережі вже з'явилося відео з камери відеоспостереження, на якому видно як водій мчить міською дорогою на шаленій швидкості. 

Дівчинка, яка вижила, нині на лікуванні у львівському "Охматдиті". У неї закритий перелом правої руки.

Нагадаємо, 18 березня у Києві пʼяний водій скоїв потрійну ДТП — внаслідок аварії постраждали двоє людей.

Ще раніше у столиці України трамвай зіткнувся з вантажівкою. Удар був такої сили, що кабіна трамвая перетворилася на купу металу. 

ДТП
діти
швидка допомога
самокати
аварія

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