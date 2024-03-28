Діти на самокаті потрапили під авто

Карета швидкої допомоги. Фото: informator.ua

У місті Старий Самбір Львівської області іномарка збила двох дівчат, які їхали на самокаті. З численними травмами дітей забрала "швидка". Одна з дівчат померла в реанімації.

Моторошна ДТП сталася сьогодні, 28 березня, повідомляє видання "Львівська мануфактура новин".

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У пресслужбі Нацполіції Львівщини підтвердили інформацію про аварію і уточнили: дівчата були однолітками, обидві — 2013 року народження. Зараз слідчі встановлюють обставини аварії. Відомо, що зіткнення сталося на ділянці траси Львів-Самбір-Ужгород, що проходить через Старий Самбір. У мережі вже з'явилося відео з камери відеоспостереження, на якому видно як водій мчить міською дорогою на шаленій швидкості.

Дівчинка, яка вижила, нині на лікуванні у львівському "Охматдиті". У неї закритий перелом правої руки.

Нагадаємо, 18 березня у Києві пʼяний водій скоїв потрійну ДТП — внаслідок аварії постраждали двоє людей.

Ще раніше у столиці України трамвай зіткнувся з вантажівкою. Удар був такої сили, що кабіна трамвая перетворилася на купу металу.