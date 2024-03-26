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У Львові водій у стані алкогольного сп'яніння збив велосипедиста та втік з місця ДТП

26 березня 2024 18:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові водій у стані алкогольного сп'яніння збив велосипедиста та втік з місця ДТП
Велосипед на дорозі. Фото ілюстративне: Нацполіція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові п’яний водій збив велосипедиста та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Згодом правоохоронці затримали винуватця інциденту.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області у вівторок, 26 березня.

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У Львові автомобіль збив велосипедиста

"Вчора увечері на вулиці Зеленій, водій автомобіля Acura TSX здійснив наїзд на 33-річного велосипедиста. Його забрали до медичного закладу на огляд", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що водій легковика залишив автомобіль поруч із місцем події, після чого пішов звідти разом із пасажиром. Потерпілого чоловіки залишили без допомоги.

Свідок інциденту надав описи втікачів. Патрульні знайшли спочатку пасажира, який поводився неадекватно. Згодом, на вулиці Джорджа Вашингтона, екіпаж 1-го батальйону виявив і водія.

Водій був нетверезим

У 37-річного винуватця ДТП виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Від перевірки він відмовився.

"На місці працювали слідчі з ДТП. Автомобіль, після проведення усіх заходів, евакуювали на арештмайданчик", — розповіли в поліції.

Велосипедист внаслідок ДТП отримав легкі ушкодження. У зв'язку з цим немає ознак кримінального правопорушення. Адміністративну справу розглядатиме відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині сталася смертельна аварія, в результаті загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина. Поліція затримала водія вантажівки.

У Львові на Скнилівському мості сталися одразу три дорожньо-транспортні пригоди. Загалом зіштовхнулися 27 транспортних засобів.

ДТП
велосипеди
поліція
авто
Україна

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