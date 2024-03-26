Во Львове водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Велосипед на дороге. Фото иллюстративное: Нацполиция

Во Львове пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Впоследствии правоохранители задержали виновника инцидента.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области во вторник, 26 марта.

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Во Львове автомобиль сбил велосипедиста

"Вчера вечером на улице Зеленой водитель автомобиля Acura TSX совершил наезд на 33-летнего велосипедиста. Его забрали в медицинское учреждение на осмотр", — говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что водитель легковушки покинул автомобиль рядом с местом происшествия, после чего ушел оттуда вместе с пассажиром. Потерпевшего мужчины оставили без помощи.

Свидетель инцидента предоставил описания беглецов. Патрульные нашли сначала пассажира, который вел себя неадекватно. Впоследствии, на улице Джорджа Вашингтона, экипаж 1-го батальона обнаружил и водителя.

Водитель был нетрезвым

У 37-летнего виновника ДТП обнаружили признаки алкогольного опьянения. От проверки он отказался.

"На месте работали следователи по ДТП. Автомобиль, после проведения всех мероприятий, эвакуировали на арестплощадку", — рассказали в полиции.

Велосипедист в результате ДТП получил легкие повреждения. В этой связи нет признаков уголовного правонарушения. Административное дело будет рассматривать отдел розыска и проработки материалов ДТП.

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