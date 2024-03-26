Во Львове водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Во Львове пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Впоследствии правоохранители задержали виновника инцидента.
Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области во вторник, 26 марта.
Во Львове автомобиль сбил велосипедиста
"Вчера вечером на улице Зеленой водитель автомобиля Acura TSX совершил наезд на 33-летнего велосипедиста. Его забрали в медицинское учреждение на осмотр", — говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что водитель легковушки покинул автомобиль рядом с местом происшествия, после чего ушел оттуда вместе с пассажиром. Потерпевшего мужчины оставили без помощи.
Свидетель инцидента предоставил описания беглецов. Патрульные нашли сначала пассажира, который вел себя неадекватно. Впоследствии, на улице Джорджа Вашингтона, экипаж 1-го батальона обнаружил и водителя.
Водитель был нетрезвым
У 37-летнего виновника ДТП обнаружили признаки алкогольного опьянения. От проверки он отказался.
"На месте работали следователи по ДТП. Автомобиль, после проведения всех мероприятий, эвакуировали на арестплощадку", — рассказали в полиции.
Велосипедист в результате ДТП получил легкие повреждения. В этой связи нет признаков уголовного правонарушения. Административное дело будет рассматривать отдел розыска и проработки материалов ДТП.
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