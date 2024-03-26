Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП arrow

Во Львове водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

26 марта 2024 18:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Велосипед на дороге. Фото иллюстративное: Нацполиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Впоследствии правоохранители задержали виновника инцидента.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области во вторник, 26 марта.

Читайте также:

Во Львове автомобиль сбил велосипедиста

"Вчера вечером на улице Зеленой водитель автомобиля Acura TSX совершил наезд на 33-летнего велосипедиста. Его забрали в медицинское учреждение на осмотр", — говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что водитель легковушки покинул автомобиль рядом с местом происшествия, после чего ушел оттуда вместе с пассажиром. Потерпевшего мужчины оставили без помощи.

Свидетель инцидента предоставил описания беглецов. Патрульные нашли сначала пассажира, который вел себя неадекватно. Впоследствии, на улице Джорджа Вашингтона, экипаж 1-го батальона обнаружил и водителя.

Водитель был нетрезвым

У 37-летнего виновника ДТП обнаружили признаки алкогольного опьянения. От проверки он отказался.

"На месте работали следователи по ДТП. Автомобиль, после проведения всех мероприятий, эвакуировали на арестплощадку", — рассказали в полиции.

Велосипедист в результате ДТП получил легкие повреждения. В этой связи нет признаков уголовного правонарушения. Административное дело будет рассматривать отдел розыска и проработки материалов ДТП.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине произошла смертельная авария, в результате погиб мужчина и получил ранение восьмилетний ребенок. Полиция задержала водителя грузовика.

Во Львове на Скниловском мосту произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия. В общей сложности столкнулись 27 транспортных средств.

ДТП
велосипеды
полиция
авто
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК