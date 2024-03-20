Львівщина опинилася на другому місці за кількістю ДТП в 2024 році

ДТП з двома авто. Ілюстроване фото: УНІАН.

За перші два місяці 2024 року Львівщина опинилася на другому місці за кількістю дорожньо-транспортних пригод. За даними Департаменту патрульної поліції, у цьому регіоні зафіксовано майже 247 ДТП з постраждалими.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних Опендабот.

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Зменшення кількості ДТП з постраждалими

Кількість аварій зменшилась на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що є позитивним сигналом. Також відзначається зменшення кількості загиблих у ДТП на 13% у порівнянні до відповідного періоду 2021 року.

Інфографіка по ДТП. Фото: скриншот

Причини ДТП в Україні

Важливо відзначити, що майже половина аварій в Україні відбувається через перевищення безпечної швидкості (42%). Також серед причин ДТП значною мірою виокремляються порушення правил маневрування (18%) та правил проїзду пішохідних переходів (9%).

Окрему турботу викликає зростання кількості аварій, що сталися з вини дітей. За період з початку року їхнє число стабільно зростає, досягнувши 33 пригоди за два місяці 2024 року, що удвічі більше, ніж у відповідний період минулого року.

Інфографіка по ДТП. Фото: скриншот

25% усіх ДТП в країні стається у пікові години ввечері – з 17 до 19 години.

Інфографіка по ДТП. Фото: скриншот

Лідери по кількості ДТП

Львівщина, разом з Києвом та Дніпропетровщиною, входить до трійки регіонів-антилідерів за кількістю ДТП, що сталися з постраждалими. У регіоні зафіксовано 247 аварій, що є важливим показником для подальших заходів з покращення безпеки на дорогах.

Інфографіка по ДТП. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на автодорозі "Київ — Чоп" у напрямку Львова у п'ятницю, 15 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Через порушення правил дорожнього руху загинула людина.

Також ми писали про те, що у Львівській області оголосили підозру двом лікарям однієї із центральних районних лікарень Стрийщини. Вони не врятували життя жінки після дорожньо-транспортної пригоди.