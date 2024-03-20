Львовщина оказалась на втором месте по количеству ДТП в 2024 году

ДТП с двумя автомобилями. Иллюстрированное фото: УНИАН.

За первые два месяца 2024 Львовщина оказалась на втором месте по количеству дорожно-транспортных происшествий. По данным Департамента патрульной полиции, в этом регионе зафиксировано 247 ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает цифровой сервис анализа государственных данных "Опендабот".

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Уменьшение количества ДТП с пострадавшими

Количество аварий уменьшилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является положительным сигналом. Также отмечается уменьшение количества погибших в ДТП на 13% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Инфографика по ДТП. Фото: скриншот

Причины ДТП в Украине

Важно отметить, что почти половина аварий в Украине происходит из-за превышения безопасной скорости (42%). Среди причин ДТП в значительной степени выделяются нарушения правил маневрирования (18%) и правил проезда пешеходных переходов (9%).

Отдельное беспокойство вызывает рост количества аварий, произошедших по вине детей. За период с начала года их число стабильно растет, достигнув 33 происшествий за два месяца 2024 года, что вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Инфографика по ДТП. Фото: скриншот

25% всех ДТП в стране происходит в пиковые часы вечером – с 17 до 19 часов.

Инфографика по ДТП. Фото: скриншот

Лидеры по количеству ДТП

Львовщина вместе с Киевом и Днепропетровщиной входит в тройку регионов-антилидеров по количеству ДТП, которые произошли с пострадавшими. В регионе зафиксировано 247 аварий, что является важным показателем для дальнейших мер по улучшению безопасности на дорогах.

Инфографика по ДТП. Фото: скриншот

Напомним, что на автодороге "Киев — Чоп" в направлении Львова в пятницу, 15 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за нарушения правил дорожного движения погиб человек.

Также мы писали о том, что во Львовской области было объявлено подозрение двум врачам одной из центральных районных больниц Стрыйщины. Они не спасли жизнь женщины после ДТП.