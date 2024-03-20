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Львовщина оказалась на втором месте по количеству ДТП в 2024 году

20 марта 2024 14:53
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Львовщина оказалась на втором месте по количеству ДТП в 2024 году
ДТП с двумя автомобилями. Иллюстрированное фото: УНИАН.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За первые два месяца 2024 Львовщина оказалась на втором месте по количеству дорожно-транспортных происшествий. По данным Департамента патрульной полиции, в этом регионе зафиксировано 247 ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает цифровой сервис анализа государственных данных "Опендабот".

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Уменьшение количества ДТП с пострадавшими

Количество аварий уменьшилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является положительным сигналом. Также отмечается уменьшение количества погибших в ДТП на 13% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Львовщина оказалась на втором месте по количеству ДТП в 2024 году - фото 1
Инфографика по ДТП. Фото: скриншот

Причины ДТП в Украине

Важно отметить, что почти половина аварий в Украине происходит из-за превышения безопасной скорости (42%). Среди причин ДТП в значительной степени выделяются нарушения правил маневрирования (18%) и правил проезда пешеходных переходов (9%).

Отдельное беспокойство вызывает рост количества аварий, произошедших по вине детей. За период с начала года их число стабильно растет, достигнув 33 происшествий за два месяца 2024 года, что вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Львовщина оказалась на втором месте по количеству ДТП в 2024 году - фото 2
Инфографика по ДТП. Фото: скриншот

25% всех ДТП в стране происходит в пиковые часы вечером – с 17 до 19 часов.

Львовщина оказалась на втором месте по количеству ДТП в 2024 году - фото 3
Инфографика по ДТП. Фото: скриншот

Лидеры по количеству ДТП

Львовщина вместе с Киевом и Днепропетровщиной входит в тройку регионов-антилидеров по количеству ДТП, которые произошли с пострадавшими. В регионе зафиксировано 247 аварий, что является важным показателем для дальнейших мер по улучшению безопасности на дорогах.

Львовщина оказалась на втором месте по количеству ДТП в 2024 году - фото 4
Инфографика по ДТП. Фото: скриншот

Напомним, что на автодороге "Киев — Чоп" в направлении Львова в пятницу, 15 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за нарушения правил дорожного движения погиб человек.

Также мы писали о том, что во Львовской области было объявлено подозрение двум врачам одной из центральных районных больниц Стрыйщины. Они не спасли жизнь женщины после ДТП.

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