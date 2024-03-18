Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі іноземця — подробиці arrow

На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі іноземця — подробиці

18 березня 2024 18:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі іноземця — подробиці
ДТП на Львівщині. Фото: Львівська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На автодорозі "Київ — Чоп" у напрямку Львова у п'ятницю, 15 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Через порушення правил дорожнього руху загинула людина.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури в Telegram у понеділок, 18 березня. 

Читайте також:

Смертельна ДТП біля Львова 15 березня

За даними слідства, громадянин Польщі перебуваючи за кермом автопоїзда з сідловим тягачем, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху.

Внаслідок цього сталося зіткнення з іншим транспортним засобом, через що його водій отримав численні тяжкі тілесні ушкодження. Згодом постраждалий помер.

Правоохоронці затримали іноземця, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Наразі розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть. 

null
Скриншот допису Львівської обласної прокуратури

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівщини сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення автомобіля та вантажівки загинули двоє людей, також поранення отримала дворічна дитина. 

Крім того, на Львівщині сталася масштабна ДТП за участю автобуса. У автопригоді постраждали 16 людей. 

ДТП
іноземець
поліція
Львівська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися