На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі іноземця — подробиці

ДТП на Львівщині. Фото: Львівська обласна прокуратура

На автодорозі "Київ — Чоп" у напрямку Львова у п'ятницю, 15 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Через порушення правил дорожнього руху загинула людина.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури в Telegram у понеділок, 18 березня.

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За даними слідства, громадянин Польщі перебуваючи за кермом автопоїзда з сідловим тягачем, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху.

Внаслідок цього сталося зіткнення з іншим транспортним засобом, через що його водій отримав численні тяжкі тілесні ушкодження. Згодом постраждалий помер.

Правоохоронці затримали іноземця, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть.

Скриншот допису Львівської обласної прокуратури

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівщини сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення автомобіля та вантажівки загинули двоє людей, також поранення отримала дворічна дитина.

Крім того, на Львівщині сталася масштабна ДТП за участю автобуса. У автопригоді постраждали 16 людей.