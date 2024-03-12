На Львівщині зіткнулися легкове та вантажне авто, є загиблий

Рятувальники біля пошкодженого авто. Фото: ДСНС

У Золочівському районі Львівської області в ніч проти вівторка, 12 березня, сталася смертельна аварія. Внаслідок зіткнення легкового та вантажного авто загинув один з водіїв.

Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій у Facebook.

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За даними ДСНС, ДТП у селі Кийків сталася 11 березня близько 23:58. Відбулося зіткнення легкового авто марки "VOLKSWAGEN BORA" та вантажного транспорту "MERCEDES".

Внаслідок аварії 23-річний водій легковика отримав несумісні з життям травми і загинув на місці. Тіло чоловіка було в деформованому авто. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту змогли деблокувати загиблого.

"З метою запобігання загоряння, рятувальники відключили акумуляторну батарею в автомобілі "VOLKSWAGEN", — йдеться в повідомленні.

Наразі усі причини та обставини ДТП з'ясовуються правоохоронцями.

Пошкоджене авто внаслідок ДТП. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 8 березня біля селища Добротвір на Львівщині сталася смертельна аварія. Внаслідок наїзду автомобіля загинув чоловік.

Також ми писали, що у Львові автомобіль збив мотоцикліста. В результаті ДТП чоловік отримав травми і був доправлений до лікарні.