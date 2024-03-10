У Львові внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст

Люди зібралися біля постраждалого. Фото: скриншот

У Львові на одній з вулиць автомобіль збив мотоцикліста. Внаслідок цього чоловік отримав травми і був доправлений до лікарні.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал ZAHIDWTF 24/7 у неділю, 10 листопада.

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У Львові збили мотоцикліста

"Вночі у Львові на Любінській збили мотоцикліста", — говориться у повідомленні.

Внаслідок ДТП чоловік отримав травми та був доставлений до лікарні. Наразі деталей про його стан немає.

Раніше ми розповідали, що у Львівському районі в середу, 6 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту загинув водій одного з легковиків.

Нагадаємо, 5 березня у Львові сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Автобус зіткнувся із шістьма легковими автомобілями.