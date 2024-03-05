У Львові автобус зіткнувся з шістьма авто
У Львові у вівторок, 5 березня, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Автобус зіткнувся із шістьма легковими автомобілями.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
ДТП у Львові
Відомо, що аварія сталась на Левандівському мосту зі сторони вулиці Городоцької. На місце події одразу прибули медики та поліція.
Нагадаємо, 4 березня у Львівській області на автодорозі "Київ — Чоп" в межах села Любинці сталася дорожньо-транспортна пригода. Нетверезий водій не впорався з керуванням автомобіля і злетів в кювет.
Також у Польщі серед постраждалих внаслідок наїзду авто на натовп є шість громадян України. Двоє з них перебувають у критичному стані.
Додамо, у Харкові нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду. До цього у нього вже відібрали водійське посвідчення за поїздки у стані алкогольного сп'яніння.
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