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У Львові автобус зіткнувся з шістьма авто

5 березня 2024 18:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові автобус зіткнувся з шістьма авто
ДТП у Львові. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові у вівторок, 5 березня, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Автобус зіткнувся із шістьма легковими автомобілями.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Допис про ДТП у Львові. Фото: скриншот

ДТП у Львові

Відомо, що аварія сталась на Левандівському мосту зі сторони вулиці Городоцької. На місце події одразу прибули медики та поліція.

Нагадаємо, 4 березня у Львівській області на автодорозі "Київ — Чоп" в межах села Любинці сталася дорожньо-транспортна пригода. Нетверезий водій не впорався з керуванням автомобіля і злетів в кювет.

Також у Польщі серед постраждалих внаслідок наїзду авто на натовп є шість громадян України. Двоє з них перебувають у критичному стані.

Додамо, у Харкові нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду. До цього у нього вже відібрали водійське посвідчення за поїздки у стані алкогольного сп'яніння.

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Львів
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автомобіль

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