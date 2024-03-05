Во Львове автобус столкнулся с шестью авто

ДТП во Львове. Фото: скриншот с видео

Во Львове во вторник, 5 марта, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Автобус столкнулся с шестью легковыми автомобилями.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Читайте также:

Пост о ДТП во Львове. Фото: скриншот

ДТП во Львове

Известно, что авария произошла на Левандовском мосту с улицы Городоцкой. На место происшествия сразу прибыли медики и полиция.

Напомним, 4 марта во Львовской области на автодороге "Киев — Чоп" в пределах села Любинцы произошло дорожно-транспортное происшествие. Нетрезвый водитель не справился с управлением автомобиля и слетел в кювет.

Также в Польше среди пострадавших в результате наезда авто на толпу есть шесть граждан Украины. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Добавим, в Харькове нетрезвый водитель совершил дорожно-транспортное происшествие. До этого у него уже отобрали водительские права за поездки в состоянии алкогольного опьянения.