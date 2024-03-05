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Во Львове автобус столкнулся с шестью авто

5 марта 2024 18:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове автобус столкнулся с шестью авто
ДТП во Львове. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове во вторник, 5 марта, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Автобус столкнулся с шестью легковыми автомобилями.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Пост о ДТП во Львове. Фото: скриншот

ДТП во Львове

Известно, что авария произошла на Левандовском мосту с улицы Городоцкой. На место происшествия сразу прибыли медики и полиция.

Напомним, 4 марта во Львовской области на автодороге "Киев — Чоп" в пределах села Любинцы произошло дорожно-транспортное происшествие. Нетрезвый водитель не справился с управлением автомобиля и слетел в кювет.

Также в Польше среди пострадавших в результате наезда авто на толпу есть шесть граждан Украины. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Добавим, в Харькове нетрезвый водитель совершил дорожно-транспортное происшествие. До этого у него уже отобрали водительские права за поездки в состоянии алкогольного опьянения.

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авария
Львов
автобусы
автомобиль

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