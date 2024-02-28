Депутат намагався переїхати поліцейського на Львівщині – названо його ім'я

Співробітник поліції на службі. Фото ілюстративне: 0352.ua

У лютому 2024 року у Львівській області сільський депутат, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спробував наїхати на поліцейського. Йдеться про сільського депутата Козівської сільради Стрийського району Миколу Іваниковича.

Про це повідомило видання ZAXID.NET у середу, 28 лютого.

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Депутат намагався переїхати поліцейського

Близько 1:10 ночі 11 лютого, коли поліція зупинила Ford Ranger, за кермом якого був Нікола Іванікович. Правоохоронці швидко виявили ознаки сп'яніння. Водій поїхав із місця, не проходячи перевірку на тверезість, а поліцейські почали погоню на відстань приблизно 20 км.

Відмовившись проходити перевірку на алкоголь та виходити з авто, Іваникович спробував збити поліцейського, торкнувшись його дзеркалом автомобіля. Щоб уникнути наїзду, поліцейський вчепився за дзеркало та двері, а потім заліз на дах машини. Іваникович продовжив рух, намагаючись скинути з даху поліцейського, і проїхав близько 800 метрів, перш ніж його зупинили.

Проти депутата було порушено кримінальну справу за опір поліції, а також складено адміністративні протоколи за керування у нетверезому стані та недотримання вимог поліції про зупинку.

Що відомо про Миколу Іваниковича

Іваникович — депутат, який також є підприємцем у сфері лісопильного виробництва з 2015 року та зареєстрований у селі Погар, брав участь у виборах до Козівської сільради як самовисуванець.

У 2023 році Іваниковича двічі зупиняли за водіння у стані алкогольного сп'яніння, але обидва рази справи були закриті в суді через відсутність доказів того, що він керував автомобілем, попри звинувачення поліції у п'яній їзді та наявність ознак сп'яніння, таких як запах алкоголю, порушення мови та неадекватна поведінка.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань висунула звинувачення депутату міської ради Семенівки у Чернігівській області. Мобілізований депутат ухилявся від служби, але отримував виплати як військовий.

Раніше в Одесі поліція затримала на хабарі депутата районної ради. Він вимагав неправомірної вигоди за виділення земельної ділянки під приватизацію.