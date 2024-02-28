Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Депутат намагався переїхати поліцейського на Львівщині – названо його ім'я arrow

Депутат намагався переїхати поліцейського на Львівщині – названо його ім'я

28 лютого 2024 14:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Депутат намагався переїхати поліцейського на Львівщині – названо його ім'я
Співробітник поліції на службі. Фото ілюстративне: 0352.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У лютому 2024 року у Львівській області сільський депутат, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спробував наїхати на поліцейського. Йдеться про сільського депутата Козівської сільради Стрийського району Миколу Іваниковича.

Про це повідомило видання ZAXID.NET у середу, 28 лютого.

Читайте також:

Депутат намагався переїхати поліцейського

Близько 1:10 ночі 11 лютого, коли поліція зупинила Ford Ranger, за кермом якого був Нікола Іванікович. Правоохоронці швидко виявили ознаки сп'яніння. Водій поїхав із місця, не проходячи перевірку на тверезість, а поліцейські почали погоню на відстань приблизно 20 км.

Відмовившись проходити перевірку на алкоголь та виходити з авто, Іваникович спробував збити поліцейського, торкнувшись його дзеркалом автомобіля. Щоб уникнути наїзду, поліцейський вчепився за дзеркало та двері, а потім заліз на дах машини. Іваникович продовжив рух, намагаючись скинути з даху поліцейського, і проїхав близько 800 метрів, перш ніж його зупинили.

Проти депутата було порушено кримінальну справу за опір поліції, а також складено адміністративні протоколи за керування у нетверезому стані та недотримання вимог поліції про зупинку.

Що відомо про Миколу Іваниковича

Іваникович — депутат, який також є підприємцем у сфері лісопильного виробництва з 2015 року та зареєстрований у селі Погар, брав участь у виборах до Козівської сільради як самовисуванець.

У 2023 році Іваниковича двічі зупиняли за водіння у стані алкогольного сп'яніння, але обидва рази справи були закриті в суді через відсутність доказів того, що він керував автомобілем, попри звинувачення поліції у п'яній їзді та наявність ознак сп'яніння, таких як запах алкоголю, порушення мови та неадекватна поведінка.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань висунула звинувачення депутату міської ради Семенівки у Чернігівській області. Мобілізований депутат ухилявся від служби, але отримував виплати як військовий.

Раніше в Одесі поліція затримала на хабарі депутата районної ради. Він вимагав неправомірної вигоди за виділення земельної ділянки під приватизацію.

ДТП
аварія
Львів
поліція
Львівська область
місцеві депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів