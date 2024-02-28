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Депутат пытался переехать полицейского на Львовщине — названо его имя

28 февраля 2024 14:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Депутат пытался переехать полицейского на Львовщине — названо его имя
Сотрудник полиции на службе. Фото иллюстративное: 0352.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В феврале 2024 года во Львовской области сельский депутат находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался наехать на полицейского. Речь идет о сельском депутате Козовского сельсовета Стрыйского района Николае Иваниковиче.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET в среду, 28 февраля.

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Депутат пытался переехать полицейского

Около 01:10 ночи 11 февраля, когда полиция остановила Ford Ranger, за рулем которого был Никола Иваникович. Правоохранители быстро обнаружили  у него признаки опьянения. Водитель уехал с места, не проходя проверку на трезвость, а полицейские начали погоню на расстояние примерно 20 км.

Отказавшись проходить проверку на алкоголь и выходить из авто, Иваникович попытался сбить полицейского, коснувшись его зеркалом автомобиля. Чтобы избежать наезда, полицейский уцепился за зеркало и дверь, а затем забрался на крышу машины. Иваникович продолжил движение, пытаясь сбросить с крыши полицейского, и проехал так около 800 метров, прежде чем его остановили.

Против депутата было возбуждено уголовное дело за сопротивление полиции, а также составлены административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и несоблюдение требований полиции об остановке.

Что известно про Николая Иваниковича

Иваникович  — депутат, который также является предпринимателем в сфере лесопильного производства с 2015 года и зарегистрирован в селе Погар, участвовал в выборах в Козовский сельсовет как самовыдвиженец.

В 2023 году Иваниковича дважды останавливали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, но оба раза дела были закрыты в суде из-за отсутствия доказательств того, что он управлял автомобилем, несмотря на обвинения полиции в пьяной езде и наличие признаков опьянения, таких как запах алкоголя, нарушение речи и неадекватное поведение.

Напомним, Государственное бюро расследований выдвинуло обвинение депутату городского совета Семеновки в Черниговской области. Мобилизованный депутат уклонялся от службы, но получал выплаты, как военный.

Ранее в Одессе полиция задержала на взятке депутата районного совета. Он потребовал неправомерную выгоду за выделение земельного участка под приватизацию.
 

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