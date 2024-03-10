Во Львове в результате ДТП пострадал мотоциклист

Люди собрались у пострадавшего. Фото: скриншот

Во Львове на одной из улиц автомобиль сбил мотоциклиста. В результате мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Об этом сообщил местный Telegram-канал ZAHIDWTF 24/7 в воскресенье, 10 ноября.

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Во Львове сбили мотоциклиста

"Ночью во Львове на Любинской сбили мотоциклиста", — говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Пока деталей о его состоянии нет.

Ранее мы рассказывали, что во Львовском районе в среду, 6 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погиб водитель одной из легковушек.

Напомним, 5 марта во Львове произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Автобус столкнулся с шестью легковыми автомобилями.