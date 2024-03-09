У Львівській області внаслідок ДТП загинув чоловік

Поліція на місці ДТП. Фото: поліція Львівської області

На Львівщині, біля селища Добротвір, 8 березня сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок наїзду автомобіля загинув чоловік.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської області.

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Автомобіль збив чоловіка

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Кіа", 21-річний мешканець одного з сіл району, збив пішохода, місцевого життеля віком 36 років.

"Від отриманих травм чоловік помер дорогою до лікарні", — зазначили в поліції.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

За це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі проводиться досудове розслідування.

Автомобіль "Кіа" на місці ДТП. Фото: поліція Львівської області

Раніше ми розповідали, що у Львівському районі в середу, 6 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту загинув водій одного з легковиків.

Нагадаємо, 5 березня у Львові сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Автобус зіткнувся із шістьма легковими автомобілями.