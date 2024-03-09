Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській області внаслідок ДТП загинув чоловік arrow

У Львівській області внаслідок ДТП загинув чоловік

9 березня 2024 12:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львівській області внаслідок ДТП загинув чоловік
Поліція на місці ДТП. Фото: поліція Львівської області
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Львівщині, біля селища Добротвір, 8 березня сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок наїзду автомобіля загинув чоловік.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської області

Читайте також:

Автомобіль збив чоловіка

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Кіа", 21-річний мешканець одного з сіл району, збив пішохода, місцевого життеля віком 36 років.

"Від отриманих травм чоловік помер дорогою до лікарні", — зазначили в поліції.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. 

За це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі проводиться досудове розслідування.

дтп
Автомобіль "Кіа" на місці ДТП. Фото: поліція Львівської області

Раніше ми розповідали, що у Львівському районі в середу, 6 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту загинув водій одного з легковиків.

Нагадаємо, 5 березня у Львові сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Автобус зіткнувся із шістьма легковими автомобілями.

ДТП
Львів
поліція
авто
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити