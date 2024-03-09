Во Львовской области в результате ДТП погиб мужчина
Во Львовской области, возле поселка Добротвор, 8 марта произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда автомобиля погиб мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Автомобиль сбил мужчину
Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Киа", 21-летний житель одного из сел района, сбил пешехода, местного жителя в возрасте 36 лет.
"От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу", — отметили в полиции.
Полиция Львовщины открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
За это предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
Проводится досудебное расследование.
Ранее мы рассказывали, что во Львовском районе в среду, 6 марта, произошло дорожно- транспортное происшествие. В результате инцидента погиб водитель одной из легковушек.
Напомним, 5 марта во Львове произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Автобус столкнулся с шестью легковыми автомобилями.
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