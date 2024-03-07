На Львівщині зіткнулися два автомобілі — один з водіїв загинув
У Львівському районі в середу, 6 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту загинув водій одного з легковиків.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook в четвер, 7 березня.
ДТП у Львівському районі
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 березня, близько 17.25, на автодорозі "Рава-Руська — Магерів" у селі Старе Село Львівського району", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, зіткнення сталося між автомобілями Audi A4 та Volkswagen Polo, водій другої автівки загинув на місці.
Поліція встановила, що водій Audi A4 перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали, невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі від п'яти до десяти років.
Нагадаємо, 5 березня у Львові сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Автобус зіткнувся із шістьма легковими автомобілями.
Також ми писали, що 27 лютого у Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинули, а троє отримали травми.
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