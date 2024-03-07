Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині зіткнулися два автомобілі — один з водіїв загинув arrow

На Львівщині зіткнулися два автомобілі — один з водіїв загинув

7 березня 2024 13:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині зіткнулися два автомобілі — один з водіїв загинув
ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівському районі в середу, 6 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту загинув водій одного з легковиків.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook в четвер, 7 березня.

Читайте також:

ДТП у Львівському районі

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 березня, близько 17.25, на автодорозі "Рава-Руська — Магерів" у селі Старе Село Львівського району", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, зіткнення сталося між автомобілями Audi A4 та Volkswagen Polo, водій другої автівки загинув на місці.

null
ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція

Поліція встановила, що водій Audi A4 перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали, невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі від п'яти до десяти років.

null
ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція
null
Скриншот допису поліції Львівщини

Нагадаємо, 5 березня у Львові сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Автобус зіткнувся із шістьма легковими автомобілями.

Також ми писали, що 27 лютого у Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинули, а троє отримали травми. 

ДТП
аварія
поліція
Львівська область
водії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня