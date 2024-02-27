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На Львівщині засудили винуватця ДТП п'ятирічної давності — яке покарання обрали для порушника

27 лютого 2024 09:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Львівщині засудили винуватця ДТП п'ятирічної давності — яке покарання обрали для порушника
Розбите авто внаслідок ДТП. Ілюстративне фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На автодорозі Нагірне — Добромиль на Львівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода у вересні 2019 року. Водій мікроавтобуса Роман Дзюб’як збив 77-річного велосипедиста, який помер від отриманих травм у лікарні. Суд покарав порушника та призначив йому чотири роки позбавлення волі й виплату компенсації родичам загиблого у розмірі 1 млн грн.

Про це повідомило видання "Zaxid.net".

Суд покарав винуватця смертельної ДТП на Львівщині

За даними судового вироку, на Самбірщині 5 вересня 2019 року сталася смертельна аварія. Дзюб’як, який був за кермом мікроавтобуса Renault Trafic, збив чоловіка на велосипеді. На суді порушник визнав свою провину. 

"Він розповів, що перед нерегульованим пішохідним переходом хотів обігнати велосипедиста, але той зробив маневр і хотів проїхати переходом, коли відбулося зіткнення. На місце викликали "швидку", але велосипедист помер у лікарні", — йдеться у виданні.

Самбірський міськрайонний суд визнав водія винним у скоєнні ДТП, призначивши йому покарання у вигляді чотирирічного ув'язнення та заборони керувати транспортом. Крім того, Дзюб’як зобов'язаний виплатити родині загиблого 1 млн грн компенсації.

Нагадаємо, 25 лютого у Львівській області водій автомобіля Jeep Cherokee наїхав на 13-річного хлопчика. Дитина загинула на місці аварії.

Також 23 лютого поблизу Львова сталася моторошна ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали травми. Відбулося зіткнення двох авто.

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