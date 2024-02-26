У Львівській області водій наїхав на 13-річного хлопчика
У Львівській області водій автомобіля Jeep Cherokee здійснив наїзд на 13-річного хлопчика. Дитина загинула на місці події.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у понеділок, 26 лютого.
ДТП у Львівській області
Аварія сталася у неділю, 25 лютого, близько 19:45, поблизу села Горбків Червоноградського району.
"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Jeep Cherokee, 52-річний житель Сокаля, здійснив наїзд на пішохода, 13-річного мешканця того ж міста", — йдеться у повідомленні.
Він отриманих травм хлопчик загинув на місці ДТП.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівської області відкрили кримінальне провадження порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, поблизу Львова сталася моторошна ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали травми. Відомо, що аварія трапилася 23 лютого близько 20:00 на автодорозі "Київ-Чоп" у межах села Старий Яричів, Львівського району.
Раніше у Стрию, що на Львівщині, водій вантажівки збив двох неповнолітніх дітей. Їх шпиталізували.
Читайте Новини.LIVE!