У Львівській області водій наїхав на 13-річного хлопчика

Автомобіль Jeep Cherokee, який наїхав на дитину. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

У Львівській області водій автомобіля Jeep Cherokee здійснив наїзд на 13-річного хлопчика. Дитина загинула на місці події.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у понеділок, 26 лютого.

ДТП у Львівській області

Аварія сталася у неділю, 25 лютого, близько 19:45, поблизу села Горбків Червоноградського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Jeep Cherokee, 52-річний житель Сокаля, здійснив наїзд на пішохода, 13-річного мешканця того ж міста", — йдеться у повідомленні.

Місце ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Він отриманих травм хлопчик загинув на місці ДТП.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівської області відкрили кримінальне провадження порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, поблизу Львова сталася моторошна ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали травми. Відомо, що аварія трапилася 23 лютого близько 20:00 на автодорозі "Київ-Чоп" у межах села Старий Яричів, Львівського району.

Раніше у Стрию, що на Львівщині, водій вантажівки збив двох неповнолітніх дітей. Їх шпиталізували.