Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській області водій наїхав на 13-річного хлопчика arrow

У Львівській області водій наїхав на 13-річного хлопчика

26 лютого 2024 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області водій наїхав на 13-річного хлопчика
Автомобіль Jeep Cherokee, який наїхав на дитину. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області водій автомобіля Jeep Cherokee здійснив наїзд на 13-річного хлопчика. Дитина загинула на місці події.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у понеділок, 26 лютого.

ДТП у Львівській області

Аварія сталася у неділю, 25 лютого, близько 19:45, поблизу села Горбків Червоноградського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Jeep Cherokee, 52-річний житель Сокаля, здійснив наїзд на пішохода, 13-річного мешканця того ж міста", — йдеться у повідомленні.

Місце ДТП у Львівській області 25 лютого
Місце ДТП у Львівській області. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Він отриманих травм хлопчик загинув на місці ДТП.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівської області відкрили кримінальне провадження порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

null
Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, поблизу Львова сталася моторошна ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали травми. Відомо, що аварія трапилася 23 лютого близько 20:00 на автодорозі "Київ-Чоп" у межах села Старий Яричів, Львівського району.

Раніше у Стрию, що на Львівщині, водій вантажівки збив двох неповнолітніх дітей. Їх шпиталізували. 

ДТП
смерть
діти
поліція
Львівська область
автомобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024
Новина з відео

21:56Росіяни використали ракету "Циркон" під час останньої атаки на Київ — що про неї відомо

Актуальне по темі