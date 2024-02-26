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Во Львовской области водитель наехал на 13-летнего мальчика

26 февраля 2024 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области водитель наехал на 13-летнего мальчика
Автомобиль Jeep Cherokee, наехавший на ребенка. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области водитель автомобиля Jeep Cherokee совершил наезд на 13-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в понедельник, 26 февраля.

ДТП во Львовской области

Авария произошла в воскресенье, 25 февраля, около 19:45, возле села Горбков Червоноградского района.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Jeep Cherokee, 52-летний житель Сокаля, совершил наезд на пешехода, 13-летнего жителя того же города", — говорится в сообщении.

Место ДТП во Львовской области 25 февраля
Место ДТП во Львовской области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В результате полученных травм мальчик погиб на месте ДТП.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

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Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, вблизи Львова произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека, еще пятеро получили травмы. Известно, что авария произошла 23 февраля около 20.00 на автодороге "Киев-Чоп" в пределах села Старый Яричев, Львовского района.

Ранее в Стрые Львовской области водитель грузовика сбил двух несовершеннолетних детей. Их госпитализировали.

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Львовская область
автомобиль

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