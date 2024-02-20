На Львівщині вантажівка збила двох неповнолітніх дітей

Кадри з місця ДТП. Фото: скриншот

У Стрию Львівської області сьогодні увечері, 19 лютого, сталася моторошна ДТП. Повідомляється, що водій вантажної фури збив двох неповнолітніх дітей.

Про це повідомляють соцмережі.

У Стрию сталася моторошна ДТП

Як повідомляється, водій збив двох неповнолітніх дітей, віком п'яти та восьми років. Наразі їх шпиталізовано.

На відео, яке з'явилося в мережі, видно вантажівку, яку було переведено в аварійний режим. Також на місці працюють патрульні поліцейські, які встановлюють обставини ДТП, та опитують водія фури.

Також одну з ділянок руху було перекрито на момент проведення слідчо-оперативних дій.

Інформації від правоохоронців наразі не надходило. Поліція продовжує встановлювати причини інциденту.

Дорожньо-транспортні пригоди — останні новини

Нагадаємо, у Львівській області 3 лютого сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждало п'ятеро людей, зокрема і дитина. Щонайменше одна людина загинула.

Водночас на Рівненщині зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинуло четверо людей, а сиротами залишилися 13 дітей.

А у Львові наприкінці січня сталася автотроща, в якій легковик зіткнувся з потягом. Внаслідок аварії автомобіль повністю був зруйнований, а двоє людей, які перебували у його салоні, отримали травми й були ушпиталені.

Також чергове ДТП відбулося на перехресті львівських вулиць Чупринки та Київської, де зіштовхнулися двоє легкових авто, а внаслідок аварії постраждалих не було.