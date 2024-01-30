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У Львові авто врізалося в потяг — є постраждалі

30 січня 2024 11:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Львові авто врізалося в потяг — є постраждалі
Наслідки ДТП у Львові. Фото: lv.npu.gov.ua/
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Пізно ввечері 29 січня у Львові легковик зіткнувся з потягом. Внаслідок аварії автомобіль повністю зім'ятий, травмувалися двоє людей.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Львівській області

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Правоохоронці розповіли, що 65-річйни водій легковика в'їхав у локомотив, не надавши йому перевагу в русі на нерегульованому залізничному переїзді. Внаслідок аварії травми отримали водій та пасажир легкового автомобіля, вони госпіталізовані. 

  • Наслідки ДТП у Львові. Фото: lv.npu.gov.ua/
  • Наслідки ДТП у Львові. Фото: lv.npu.gov.ua/
  • Наслідки ДТП у Львові. Фото: lv.npu.gov.ua/
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"За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, біля Києва 28 січня на Новоірпінській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися два легковики. Внаслідок цього одна з автівок відлетіла за межі дороги, в кювет.

А 27 січня у Львові, на перехресті вулиць Чупринки та Київська, трапилася серйозна ДТП. Відбулося зіткнення двох легкових авто, внаслідок аварії постраждалих немає. 

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Львів
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