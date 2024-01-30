У Львові авто врізалося в потяг — є постраждалі

Наслідки ДТП у Львові. Фото: lv.npu.gov.ua/

Пізно ввечері 29 січня у Львові легковик зіткнувся з потягом. Внаслідок аварії автомобіль повністю зім'ятий, травмувалися двоє людей.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

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Правоохоронці розповіли, що 65-річйни водій легковика в'їхав у локомотив, не надавши йому перевагу в русі на нерегульованому залізничному переїзді. Внаслідок аварії травми отримали водій та пасажир легкового автомобіля, вони госпіталізовані.

Наслідки ДТП у Львові. Фото: lv.npu.gov.ua/

Наслідки ДТП у Львові. Фото: lv.npu.gov.ua/

Наслідки ДТП у Львові. Фото: lv.npu.gov.ua/ 1 / 3

"За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, біля Києва 28 січня на Новоірпінській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися два легковики. Внаслідок цього одна з автівок відлетіла за межі дороги, в кювет.

А 27 січня у Львові, на перехресті вулиць Чупринки та Київська, трапилася серйозна ДТП. Відбулося зіткнення двох легкових авто, внаслідок аварії постраждалих немає.