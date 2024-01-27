Пів автівки немає — у Львові трапилась серйозна ДТП

ДТП на перехресті вулиць Чупринки та Київська у Львові. Фото: VARTA 1

Сьогодні на перехресті вулиць Чупринки та Київська у Львові трапилася серйозна ДТП. Зіткнулися дві автівки, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє VARTA 1.

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Місцеві пабліки та ЗМІ повідомляються, що сьогодні у Львові на перехресті вулиць Чупринки та Київська сталася ДТП за участю двох автівок.

ДТП на перехресті вулиць Чупринки та Київська у Львові. Фото: VARTA 1

На фото видно сильні пошкодження автомобілів, які аж занесло на тротуар. А в автівки Uklon через сильне зіткнення просто зім'яло капот.

Інші ДТП у Львові та області

Нагадаємо, 24 січня у Львові карета швидкої допомоги збила жінку. ДТП сталася на вулиці Замарстинівська. Через аварію жінка отримала тілесні ушкодження та була шпиталізована до лікарні.

Крім того, 20 січня у Львові на вулиці Стрийській, біля "ЛАЗу", відбулося зіткнення двох автомобілів. Через ДТП поранень зазнали п'ятеро людей.

Також ми писали, що увечері 18 січня у Львові водій Audi Q5 збив жінку на пішохідному переході. Потерпілу ушпиталили з тілесними ушкодженнями.