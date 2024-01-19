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У Львові водій Audi Q5 збив жінку — в якому стані пішохід

19 січня 2024 10:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Львові водій Audi Q5 збив жінку — в якому стані пішохід
Місце ДТП у Львові. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Увечері 18 січня у Львові водій Audi Q5 збив жінку на пішоходному переході. Наразі потерпіла перебуває в лікарні з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомили в поліції Львівської області.  

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У поліції розповіли, що 18 січня, близько 17:50, на вулиці Шевченка у Львові 49-річний водій Audi Q5 збив 29-річну жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. 

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Авто після наїзду на жінку. Фото: Нацполіція

"Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні", — йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Як відомо, максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, вранці 15 січня потрійна аварія сталася на мосту Патона у Києві. Через це на даній ділянці був ускладний дорожній рух. За попередньою інформацією, ДТП минулася без серйозних травм для учасників. 

 На день раніше, 14 січня на Харківщині сталася масштабна ДТП на трасі Харків — Суми. Внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали семеро людей, серед яких є дитина.

ДТП
лікарні
Львів
авто
водії

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