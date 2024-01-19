Во Львове водитель Audi Q5 сбил женщину — в каком состоянии пешеход

Место ДТП во Львове. Фото: Нацполиция

Вечером 18 января во Львове водитель Audi Q5 сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая находится в больнице с телесными повреждениями.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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В полиции рассказали, что 18 января, около 17:50, на улице Шевченко во Львове 49-летний водитель Audi Q5 сбил 29-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходе.

Автомобиль после наезда на женщину. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу", — говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Как известно, максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, утром 15 января тройная авария произошла на мосту Патона в Киеве. Из-за этого на данном участке было затруднено дорожное движение. По предварительной информации, ДТП прошло без серьезных травм для участников.

Днем ранее, 14 января, в Харьковской области произошло масштабное ДТП на трассе Харьков — Сумы. В результате столкновения двух автомобилей пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.