Місце ДТП у Львові. Фото: Національна поліція

У Львові карета швидкої допомоги збила жінку. ДТП сталася вчора, 24 січня, близько 11:40 на вулиці Замарстинівська.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Львівської області.

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Як сталася ДТП

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій карети швидкої допомоги марки "Mercedes-Benz Sprinter", 31-річний житель одного з сіл Львівського району, рухаючись із увімкненими проблисковими маячками синього кольору, здійснив наїзд на пішохода, 31-річну львів’янку", — йдеться у повідомленні.

Місце ДТП у Львові. Фото: Національна поліція

Через аварію жінка отримала тілесні ушкодження та була шпиталізована до лікарні.

Що загрожує винуватцю аварії

Наразі львівські слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Максимальне покарання, яке може загрожувати винуватцю події, позбавлення волі до трьох років та обмеження керувати транспортом теж до такого ж терміну.

Нагадаємо, 23 січня на Русанівській набережній Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на двох людей.