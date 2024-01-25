Во Львове карета скорой помощи сбила женщину
Во Львове карета скорой помощи сбила женщину. ДТП произошло вчера, 24 января, около 11:40 на улице Замарстыновская.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Львовской области.
Как произошло ДТП
"Как предварительно установили правоохранители, водитель кареты скорой помощи марки Mercedes-Benz Sprinter, 31-летний житель одного из сел Львовского района, двигаясь с включенными проблесковыми маячками синего цвета, совершил наезд на пешехода, 31-летнюю львовянку", — говорится в сообщении.
Из-за аварии женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.
Что угрожает виновнику аварии
В настоящее время львовские следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Максимальное наказание, которое может угрожать виновнику происшествия, лишение свободы до трех лет и ограничение управления транспортом тоже до такого же срока.
Напомним, 23 января на Русановской набережной Киева произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль наехал на двух человек.
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