Половины автомобиля нет — во Львове произошло серьезное ДТП

ДТП на перекрестке улиц Чупринки и Киевской во Львове. Фото: VARTA 1

Сегодня на перекрестке улиц Чупринки и Киевской во Львове произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля, к счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает VARTA 1.

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Местные паблики и СМИ сообщают, что сегодня во Львове на перекрестке улиц Чупринки и Киевская произошло ДТП с участием двух автомобилей.

ДТП на перекрестке улиц Чупринки и Киевской во Львове. Фото: VARTA 1

На фото видно сильные повреждения автомобилей, которых занесло на тротуар. А у автомобиля Uklon из-за сильного столкновения просто смяло капот.

Другие ДТП во Львове и области

Напомним, 24 января во Львове карета скорой помощи сбила женщину. ДТП произошло на улице Замарстыновская. Из-за аварии женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

Кроме того, 20 января во Львове на улице Стрыйской, возле "ЛАЗа", произошло столкновение двух автомобилей. Из-за ДТП ранения получили пять человек.

Также мы писали, что вечером 18 января во Львове водитель Audi Q5 сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями.