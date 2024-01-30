Во Львове авто врезалось в поезд — есть пострадавшие
Поздно вечером 29 января во Львове легковушка столкнулась с поездом. В результате аварии автомобиль полностью скомкан, травмировались два человека.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.
Что известно о ДТП во Львове
Правоохранители рассказали, что 65-летний водитель легковушки въехал в локомотив, не предоставив ему преимущество в движении на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля, они госпитализированы.
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Последствия ДТП во Львове. Фото: lv.npu.gov.ua/
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Последствия ДТП во Львове. Фото: lv.npu.gov.ua/
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Последствия ДТП во Львове. Фото: lv.npu.gov.ua/
"По факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", — говорится в сообщении.
Напомним, возле Киева 28 января на Новоирпинской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись две легковушки. В результате этого один из автомобилей улетел за пределы дороги, в кювет.
А 27 января во Львове на перекрестке улиц Чупринки и Киевская произошло серьезное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии пострадавших нет.
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