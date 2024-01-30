Во Львове авто врезалось в поезд — есть пострадавшие

Последствия ДТП во Львове. Фото: lv.npu.gov.ua/

Поздно вечером 29 января во Львове легковушка столкнулась с поездом. В результате аварии автомобиль полностью скомкан, травмировались два человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.

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Правоохранители рассказали, что 65-летний водитель легковушки въехал в локомотив, не предоставив ему преимущество в движении на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля, они госпитализированы.

Последствия ДТП во Львове. Фото: lv.npu.gov.ua/

Последствия ДТП во Львове. Фото: lv.npu.gov.ua/

Последствия ДТП во Львове. Фото: lv.npu.gov.ua/ 1/3 _ 3

"По факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", — говорится в сообщении.

Напомним, возле Киева 28 января на Новоирпинской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись две легковушки. В результате этого один из автомобилей улетел за пределы дороги, в кювет.

А 27 января во Львове на перекрестке улиц Чупринки и Киевская произошло серьезное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии пострадавших нет.