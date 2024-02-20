В Львовской области грузовик сбил двух несовершеннолетних детей

Фото с места ДТП. Фото: скриншот

В Стрыю Львовской области сегодня вечером, 19 февраля, произошло жуткое ДТП. Сообщается, что водитель грузовой фуры сбил двух несовершеннолетних детей.

Об этом сообщают соцсети.

В Стрые произошло жуткое ДТП

Как сообщается, водитель сбил двух несовершеннолетних детей, возрастом пяти и восьми лет. Сейчас они госпитализированы.

На видео, которое появилось в сети, видно грузовик, переведенный в аварийный режим. Также на месте работают патрульные полицейские, которые устанавливают обстоятельства ДТП и опрашивают водителя фуры.

Также один из участков движения был перекрыт на момент проведения следственно-оперативных действий.

Информация от правоохранителей пока не поступала. Полиция продолжает устанавливать причины инцидента.

Дорожно-транспортные происшествия — последние новости

Напомним, во Львовской области 3 февраля, произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек, в том числе и ребенок. По меньшей мере, один человек погиб.

В то же время в Ровенской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли четыре человека, а сиротами остались 13 детей.

А во Львове в конце января произошла автокатастрофа, в которой легковой автомобиль столкнулся с поездом. В результате аварии машина была полностью разрушена, а два человека, находившиеся в ее салоне, получили травмы и были госпитализированы.

Также очередное ДТП произошло на перекрестке львовских улиц Чупринки и Киевской, где столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии пострадавших не было.