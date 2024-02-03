На трасі Львів-Тернопіль сталась ДТП — в автівці була дитина

Правоохоронці і карета "швидкої допомоги" на місці ДТП. Фото: скриншот

У Львівській області, 3 лютого, внаслідок жахливої дорожньо-транспортної пригоди постраждало п'ятеро людей, у тому числі дитина. Наразі відомо про щонайменше одну загиблу.

Таку інформацію поширює місцевий Telegram-канал ZAHIDWTF 24/7 увечері, 3 лютого.

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Жазлива ДТП сталося на трасі Львів-Тернопіль. В даний момент відомо про щонайменше одну загиблу.

Наразі обставин трагедії не відомо. Зі слів очевидців можна зробити висновок, що автомобіль не в'їхав у Золочівський теньль і врізався у загородження. В автомобілі перебувало четверо дорослих та дитина.

"Повідомляють, що одна жінка померла. На місці працюють всі відповідні служби", — говориться у повідомленні.

При цьому правоохоронці заборонили очевидцям події здійснювати відео-зйомку.

Раніше ми повідомляли, що у Львові на вулиці Генерала Чупринки біля будинку №134 провалився асфальт. Внаслідок цього утворилася дірка, яка перекриває принаймні третину дорожньої смуги. Рух транспорту обмежено.

Нагадуємо, що у Рівненській області у п'ятницю, 2 лютого, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинуло четверо людей. Сиротами залишилися 13 дітей.