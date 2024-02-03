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На трассе Львов-Тернополь произошло ДТП — в автомобиле был ребенок

3 февраля 2024 23:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На трассе Львов-Тернополь произошло ДТП — в автомобиле был ребенок
Правоохранители и карета скорой помощи на месте ДТП. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львовской области, 3 февраля, в результате ужасного дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, в том числе ребенок. Пока известно о по меньшей мере одной погибшей.

Такую информацию распространяет местный Telegram-канал ZAHIDWTF 24/7 вечером, 3 февраля.

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Жуткое ДТП произошло на трассе Львов-Тернополь. В данный момент известно о по меньшей мере одной погибшей.

Пока обстоятельств трагедии не известно. По словам очевидцев, можно сделать вывод, что автомобиль не въехал в Золочевский теньль и врезался в заграждение. В автомобиле находились четверо взрослых и ребенок.

"Сообщают, что одна женщина умерла. На месте работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.

При этом правоохранители запретили очевидцам события осуществлять видеосъемку.

Ранее мы сообщали, что во Львове на улице Генерала Чупрынки у дома №134 провалился асфальт. В результате образовалась дыра, которая перекрывает по крайней мере треть дорожной полосы. Движение транспорта ограничено.

Напомним, что в Ровенской области в пятницу, 2 февраля, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли четыре человека. Сиротами осталось 13 детей.

ДТП
Львов
полиция
Украина
жертва

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